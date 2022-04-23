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Замакимов областей накажут за неэффективную работу по сдерживанию цен на продукты питания

В Цифровом офисе Правительства Премьер-министр РК Алихан Смаилов провел совещание по вопросам сдерживания цен на социально значимые продовольственные товары, а также перехода на централизованный закуп медицинской техники на базе ТОО «СК-Фармация», передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра РК.

Выступая с докладом, председатель Комитета торговли Министерства торговли и интеграции РК Ержан Казанбаев сообщил, что за прошедшую неделю рост цен на социально значимые продовольственные товары составил 0,6%. В частности, лук подорожал на 2,9%, капуста – на 2,8%, мясо птицы – на 2,5%, морковь – на 2,3%, сахар – на 1,5%.

В разрезе регионов наибольший рост цен отмечен в Нур-Султане (0,9%) и Алматы (0,8%).

По его словам, в рамках работы по контролю торговой надбавки в стране проведен обход 32 308 магазинов «у дома» (охват 77%), в результате выявлено 358 нарушений. По всем фактам приняты соответствующие меры.

По данным министра сельского хозяйства Ербола Карашукеева, на сегодняшний день в Казахстане сформирован существенный запас продовольствия (669 841 тонна, без учета нового урожая), в том числе говядины, картофеля, муки, яиц, молока и т.д.

Премьер-министр РК также заслушал отчеты заместителя акима Нур-Султана Ерлана Бекмурзаева и заместителя акима Алматы Алишера Абдыкадырова, где наблюдается наибольший рост цен на СЗПТ, а также акима Павлодарской области Абылкаира Скакова, где зафиксирована самая высокая стоимость капусты по республике (340 тенге за килограмм).

Подводя итоги обсуждения, Алихан Смаилов отметил, что вопросы сдерживания цен имеют первоочередное значение.

«Мною неоднократно поручалось обеспечить увеличение финансирования «оборотной схемы», однако на сегодня работа выполнена не в должной мере. До конца текущего месяца необходимо увеличить финансирование до 100 млрд тенге.  По регионам, которые не доведут этот показатель до целевого уровня, будут рассмотрены предложения по наказанию курирующих заместителей акимов», — сказал глава Правительства.

Алихан Смаилов подчеркнул, что в преддверии наступающего аграрного сезона первоочередной задачей регионов должно стать заключение форвардных договоров на поставку осенней сельхозпродукции.

Министерству сельского хозяйства совместно с акиматами поручено на регулярной основе проводить актуализацию баланса производства и потребления, чтобы в оперативном порядке осуществлять прямые поставки сельхозпродукции для сдерживания цен.

Выступая по второму вопросу повестки, министр здравоохранения Ажар Гиният отметила, что переход на централизованный закуп медицинской техники ТОО «СК-Фармация» проводится в соответствии с поручением Главы государства.

В текущем году проект планируется реализовать в пилотном режиме, а с 2023 года будут заключены долгосрочные договоры на условиях локализации либо контрактного производства оборудования.

По итогам обсуждения, глава Правительства поручил профильному министерству доработать механизмы реализации централизованного закупа с учетом поднимаемых акиматами вопросов и внести в Правительство соответствующие предложения.

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