Замглавы МЦРИАП ответил на вопрос о плохом Интернете

Вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Асет Турысов в интервью журналистам в Мажилисе Парламента РК ответил на вопрос о том, почему в стране плохое качество Интернета, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

«По данному вопросу (качество Интернета – прим. ред.) Минцифры проводит соответствующую работу в плане того, что усиливается ответственность самих операторов связи. Уже, насколько я знаю, порядка 271 миллиона штрафов оплачено. В соответствующее законодательство внесли изменения. Утверждены параметры качества связи, они повысились. Если у вас возникает проблема, вы можете подать жалобу в Комитет связи при нашем министерстве через систему E-otinish. Наш территориальный специалист выедет, проверит. Если же будут нарушения по вопросам качества, то соответствующий штраф будет выписан», – сказал вице-министр.

Журналисты попросили уточнить, почему решение проблем с Интернетом начинается только после жалоб населения.

«Гражданин сам видит качество. Понятно, что мы сами превентивно проверяем, утверждаем параметры. Но, естественно, если где-то идет нарушение этих параметров, мы же не сможем в каждом уголке города или района увидеть. Поэтому гражданин в этом отношении нам способствует, помогает в плане того, что выявляет (нарушение – прим. ред.). Понятно, что мы проводим превентивную работу с операторами связи. Сами выезжаем, наш министр выезжает, вице-министры выезжают, проверяют на местах», – ответил замглавы МЦРИАП.