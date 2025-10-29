«Алматы - крупнейший город и финансовая столица Казахстана, расположенный у подножия гор Заилийского Алатау. Всего в получасе езды от города находится всемирно известный горнолыжный курорт Шымбулак, где мы насладились тёплым казахским гостеприимством. Я начинаю чувствовать себя здесь как дома - рядом с беркутом и моими новыми казахскими друзьями!», - написал американский политик в соцсети.