Фото: Акорда

В Алматы прибыли специальный представитель Президента США по Южной и Центральной Азии Серджио Гор и заместитель государственного секретаря США Кристофер Ландау, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду.

Программа визита предусматривает ряд встреч, на которых будут обсуждены перспективы казахско-американских отношений, а также вопросы международной и региональной повестки.

Сегодня в Алматы Серджио Гор и Кристофер Ландау встретились с представителями деловых кругов и руководителями американских компаний, работающих в Казахстане.

Они также посетили музей современного искусства, горнолыжный курорт Шымбулак и высокогорный каток Медеу.

Высоких гостей сопровождал руководитель Администрации Президента Республики Казахстан Айбек Дадебай.