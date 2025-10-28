Спецпредставитель президента и заместитель госсекретаря США прибыли в Алматы

Политика
114

Программа визита предусматривает ряд встреч

Фото: Акорда

В Алматы прибыли специальный представитель Президента США по Южной и Центральной Азии Серджио Гор и заместитель государственного секретаря США Кристофер Ландау, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду.

Программа визита предусматривает ряд встреч, на которых будут обсуждены перспективы казахско-американских отношений, а также вопросы международной и региональной повестки.

Сегодня в Алматы Серджио Гор и Кристофер Ландау встретились с представителями деловых кругов и руководителями американских компаний, работающих в Казахстане.

Они также посетили музей современного искусства, горнолыжный курорт Шымбулак и высокогорный каток Медеу.

Высоких гостей сопровождал руководитель Администрации Президента Республики Казахстан Айбек Дадебай.

#Алматы #США #встречи

Популярное

Все
Правительство реализует комплекс мер в рамках поручений Президента
Создатели ИИ призвали запретить сверхразумный ИИ
Мы строим дороги на 13 тонн на одну ось, а ездим только на 10 – депутат
Таджикистан вошел в топ-3 самых безопасных стран в 2025 году
США и Япония договорились о поставках полезных ископаемых
15 человек погибли в ДТП с автобусом в Боливии
КНБ предотвратил теракт в Алматы
Касым-Жомарт Токаев встретил Президента Финляндии в Акорде
Маск запустил Grokipedia
Конкурс на лучшее название первой АЭС в Казахстане завершен
Токаев поздравил президента Чешской Республики с Днем независимости
Органы умершей женщины пересадили шести пациентам в Алматы
Международный день анимации: гвардеец создал военный мультфильм
Завершена реконструкция республиканской трассы Талдыкорган – Калбатау – Оскемен
В Японии начался суд по делу об убийстве экс-премьера Абэ
В США выбрали рождественскую елку
Глава государства провел переговоры с Президентом Финляндии
Президенты Казахстана и Финляндии продолжили переговоры с участием делегаций двух стран
Более 700 малышей родилось за сутки в День Республики
В Китае создан Центр издания произведений авторов из Центральной Азии
Жители Усть-Каменогорска построили мост методом асар
Новую школу на 1 200 мест открыли в ЗКО
Зампред КНБ отправлен в отставку
В Таразе продолжается обновление парка городских автобусов
В Астане состоялся показ фильма «Капитан Байтасов»
В Жамбылской области выявили свыше 500 нарушений миграционного законодательства
Шымкент растет и уверенно смотрит в будущее
В Астане еще один жилой массив подключили к природному газу
Марат Ирменов назначен зампредом КНБ
Мемориальную доску Акиму Тарази открыли в Астане
В Мангистау на службу заступил новый корабль береговой охраны
В Кокшетау открылась еще одна инновационная школа
В Китае тестируют самый высокоскоростной поезд в мире
Дополнительный выходной получат казахстанцы в честь Дня Республики
В Астане проходят праздничные концерты ко Дню Республики
Павлодарский «Иртыш» вернулся в КПЛ
На сцене «Астана Балет» воплотилась древняя азербайджанская легенда о любви и верности
Золотой поединок состоится в Алматы
Концерт ко Дню Республики организовали пограничники
Токаев: Азербайджан для Казахстана – особая страна, братское государство
Пенсионерам вход бесплатный
Треть урожая ушла под снег
WORLD UNIFIGHT CHAMPIONSHIP – казахстанский гвардеец снова на вершине
Гвардейцы — призёры Открытого Кубка Азии по дзюдо в Актау
Где и по какой цене можно приобрести уголь в Астане
Около 500 тонн продукции привезут на столичную ярмарку из ЗКО и Костанайской области
Токаев проводил Президента Италии в аэропорту Астаны
Военнослужащие Нацгвардии стали призёрами Кубка мира
Машины в кюветах, перебои с электроэнергией и сломанные деревья: в Костанай пришла зима
Завершена реконструкция Центрального стадиона
В Казахстане станет сложнее пользоваться банкоматами
Опасность в тарелке: в СКО зарегистрировали 19 случаев описторхоза
Пожар в столичном кафе: ремонт в пострадавших квартирах завершен на 90%
В Алматинской области приняли меры по факту незаконного демонтажа плотины
Чем может гордиться Темиртау?
В Шымкенте открыли 14 социальных павильонов
Главнокомандующий Нацгвардией провел приём граждан
Алматинская область вновь побила рекорд посещаемости
Лювак для бодрости
Синоптики рассказали о погоде в Казахстане на октябрь

Читайте также

Пашинян отметил роль Казахстана в достижении договорённосте…
В Астане обсудили роль Центральной Азии в современном мире
Совместный ответ на новые вызовы
Диалог по вопросам безопасности и сотрудничества

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]