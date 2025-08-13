Автономные котельные и жилой фонд должны быть полностью готовы в августе, на железнодорожных тупиках идет реализация бытового угля без ажиотажа. Более того, от горожан поступило 809 заявок на социальный уголь, по поручению акима разъяснительная работа с населением будет усилена.

На сегодня в городах и районах области приступили к работе «отопительные» штабы. Обеспеченность каменным топливом на начало августа составляет 93% по объектам образования, 81% – здравоохранения. В целом потребность региона в угле составляет 452,5 тыс. тонн, на текущий момент поставлено 40% от этого объема. Для обеспечения топливом социальных учреждений Зайсанского района Нурымбет Сактаганов поручил начать добычу угля на местном Кендерлыкском месторождении.

В областном центре паспорт готовности уже получили 60% многоэтажек. На особом контроле акима – Риддер. Здесь в соответствии с графиком продолжаются ремонтные работы основного оборудования городской теплоэлектроцентрали и сетей. По котлам выполнено 65% запланированных работ.