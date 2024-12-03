Запасы 800 тысяч тонн редкоземельных металлов обнаружили в Казахстане

Министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев на заседании правительства сообщил о перспективных участках геологоразведки редкоземельных металлов в Казахстане, сообщает Kazpravda.kz
Он отметил, что в рамках государственного геологического изучения недр, направленного на развитие отрасли редкоземельных металлов, продолжаются поисковые работы на 12 участках.
«На сегодняшний день уже имеются данные о перспективности участка Куйректыколь, запасы которого оцениваются на уровне около 800 тыс. тонн редкоземельных металлов», — сказал Канат Шарлапаев.
По данным министерства, разведка редкоземельных металлов (РЗМ) ведется частными компаниями, такими как – Cove Capital и HMS Bergbau.
Минерально-сырьевая база Казахстана включает 987 месторождений твердых полезных ископаемых.
Как сообщил министр, за последние 30 лет наблюдается рост запасов железа, марганца, золота, урана, нефти и газа. Вместе с тем, восполняемость запасов меди, цинка, свинца, алюминия не достигает уровня вышеназванных полезных ископаемых, что создает дополнительный импульс для проведения более тщательных геологоразведочных работ.
«Коэффициент восполняемости золота 1,2. Это говорит о том, что объем разведанных запасов по золоту больше объема добычи золота. По меди коэффициент 0,7. Запасов меди на государственном учете, при существующих объемах добычи, хватит более чем на 40 лет. При этом недропользователями активно разведуются участки недр перспективные на медь», - добавил он.