Запасы 800 тысяч тонн редкоземельных металлов обнаружили в Казахстане

​​​​​​Министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев на заседании правительства сообщил о перспективных участках геологоразведки редкоземельных металлов в Казахстане, сообщает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба правительства

Он отметил, что в рамках государственного геологического изучения недр, направленного на развитие отрасли редкоземельных металлов, продолжаются поисковые работы на 12 участках.

«На сегодняшний день уже имеются данные о перспективности участка Куйректыколь, запасы которого оцениваются на уровне около 800 тыс. тонн редкоземельных металлов», — сказал Канат Шарлапаев.

По данным министерства, разведка редкоземельных металлов (РЗМ) ведется частными компаниями, такими как – Cove Capital и HMS Bergbau.

Минерально-сырьевая база Казахстана включает 987 месторождений твердых полезных ископаемых.

Как сообщил министр, за последние 30 лет наблюдается рост запасов железа, марганца, золота, урана, нефти и газа. Вместе с тем, восполняемость запасов меди, цинка, свинца, алюминия не достигает уровня вышеназванных полезных ископаемых, что создает дополнительный импульс для проведения более тщательных геологоразведочных работ.