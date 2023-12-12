Пистолеты замерзли на АЗС в Петропавловске

Всё дело в том, что в регионе уже несколько дней как установились сильные морозы, передает Kazpravda.kz

Фото: fishki.net

В Петропавловске стоят настолько суровые холода, что замерзают даже заправочные пистолеты на АЗС.

На видео, опубликованном в телеграм-канале ZTB QAZAQSTAN водитель безуспешно пытается заправить грузовое авто.

По данным «Казгидромета», новая неделя стартовала морозной погодой, которая в предстоящие дни все еще сохранится в большинстве областей Казахстана, это связано с влиянием Арктического антициклона.

С 14 декабря Арктический антициклон начнет смещаться в северо-восточном направлении и центр высокого барического образования установится над востоком Казахстана, в связи с этим на западную половину республики начнет поступать менее холодный воздух, с чем ожидается повышение температуры воздуха и спад морозов в ночные часы на западе до 5-16 мороза, на северо-западе до 15-35 мороза, на севере до 25-38 мороза.

Сегодня акимат Астаны обратился к столичным жителям в связи с сильным похолоданием.