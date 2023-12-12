Акимат обратился к астанчанам из-за сильных морозов

Температура воздуха в ближайшие дни опустится ниже 33 градусов

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Неделя в Астане началась с сильных морозов. Во избежание получения травм и обморожений жителей и гостей города просят соблюдать меры безопасности и не находиться долгое время на улице, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на столичный акимат.

По данным «Казгидромета», 12-13 декабря температура воздуха ночью и днем опустится до 33 градусов мороза. В связи с этим рекомендуется соблюдать меры безопасности:

- При объявлении штормовых предупреждений воздержаться от поездок и пеших переходов на дальние расстояния.

- Следить за информацией о погодных условиях и ограничениях движений транспортных средств на автодорогах.

- В случае сильного ветра необходимо укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии. Держаться подальше от деревьев, нависающих конструкций, линии электропередач и рекламных щитов.

- Не оставлять детей без присмотра.

Сильные морозы могут способствовать увеличению количества техногенных пожаров. В связи с этим настоятельно рекомендуется не перекаливать печи и не перегружать электросети одновременным включением электроприборов большой мощности.

Также автовладельцам напоминают об опасности обогрева автомобилей с помощью открытого огня.