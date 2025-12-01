Соответствующий приказ подписал министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев, сообщает Kazpravda.kz
Согласно документу введен запрет на ввоз из третьих стран на территорию РК всеми видами транспорта сроком на три месяца отдельных видов каменной продукции:
- брусчатка, бордюрные - камни и плиты для мощения из природного камня,
- гранит полированный декорированный или прошедший прочую обработку, кроме резного, нетто-массой 10 кг или более.
- гранит для памятников или строительства.
Приказ вступил в силу с 28 ноября 2025 года.