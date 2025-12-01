Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Согласно документу введен запрет на ввоз из третьих стран на территорию РК всеми видами транспорта сроком на три месяца отдельных видов каменной продукции:

- брусчатка, бордюрные - камни и плиты для мощения из природного камня,

- гранит полированный декорированный или прошедший прочую обработку, кроме резного, нетто-массой 10 кг или более.

- гранит для памятников или строительства.

Приказ вступил в силу с 28 ноября 2025 года.