Запрет на вывоз бензина и дизтоплива автотранспортом хотят продлить в Казахстане

Министр энергетики РК Болат Акчулаков на заседании Правительства сообщил о планах продления еще на полгода запрета на вывоз бензина и дизтоплива автотранспортом в Казахстане, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«Прорабатывается вопрос продления запрета на вывоз бензина и дизтоплива автотранспортом в Казахстане еще на шесть месяцев», – сообщил Болат Акчулаков.

Он напомнил, что на сегодня действует совместный приказ министерств энергетики, финансов и Комитета национальной безопасности, в рамках которого введен запрет на вывоз бензина, дизельного топлива и других отдельных видов нефтепродуктов автомобильным транспортом за пределы страны.

Напомним, в ноябре 2021 года в Казахстане был введен запрет сроком на 6 месяцев на вывоз автомобильным транспортом бензинов, дизельного топлива и отдельных видов нефтепродуктов.