Запрет на вывоз лома черных и цветных металлов вводят в РК
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Министр промышленности и строительства приказом от 29 ноября 2024 года внес соответствующие изменения в свой приказ от 21 октября 2024 года «О некоторых вопросах регулирования вывоза лома и отходов черных и цветных металлов», передает Kazpravda.kz со ссылкой на Тelegram-канал «Параграф»
С 16 декабря сроком на шесть месяцев вводится запрет на вывоз с территории Казахстана всеми видами транспорта цветных металлов:
Аналогичный запрет теперь распространяется и на вывоз черных металлов.
Ранее в Казахстане действовал запрет на вывоз черных металлов автомобильным и морским видами транспорта и запрет на вывоз цветных металлов всеми видами транспорта.