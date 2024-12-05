Запрет на вывоз лома черных и цветных металлов вводят в РК

Министр промышленности и строительства приказом от 29 ноября 2024 года внес соответствующие изменения в свой приказ от 21 октября 2024 года «О некоторых вопросах регулирования вывоза лома и отходов черных и цветных металлов», передает Kazpravda.kz со ссылкой на Тelegram-канал «Параграф»

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

С 16 декабря сроком на шесть месяцев вводится запрет на вывоз с территории Казахстана всеми видами транспорта цветных металлов:

отходы и лом медные, алюминиевые, лом свинцовые;

отходы и лом свинцовых аккумуляторов, отработавшие свинцовые аккумуляторы;

прочие, содержащие свинец, кадмий или ртуть;

отсортированные по химическому типу и не содержащие свинец, кадмий или ртуть;

несортированные и не содержащие свинец, кадмий или ртуть и прочие.

Аналогичный запрет теперь распространяется и на вывоз черных металлов.

Ранее в Казахстане действовал запрет на вывоз черных металлов автомобильным и морским видами транспорта и запрет на вывоз цветных металлов всеми видами транспорта.