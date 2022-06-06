Запрет на вывоз ПЭТ-отходов вводится в Казахстане

С 14 июня 2022 года вводится запрет на вывоз с территории Республики Казахстан ПЭТ-отходов. Ограничение будет действовать шесть месяцев. Об этом сообщили в Комитете государственных доходов Министерства финансов РК, передает Kazpravda.kz.

Сообщается, что приказом и.о. министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 27 мая 2022 года № 289 "О некоторых вопросах регулирования вывоза полиэтилентерефталат отходов" предусмотрен запрет на вывоз с территории Республики Казахстан прочих бутылей, бутылок, флаконов и аналогичных изделий, емкостью не более 2 л (код ТН ВЭД ЕАЭС 3923301090); прочих бутылей, бутылок, флаконов и аналогичных изделий, емкостью более 2 л (код ТН ВЭД ЕАЭС 3923309090); отходов, обрезок и скрапов из пластмасс полимеров пропилена (код ТН ВЭД ЕАЭС 3915901100). (ссылка на приказ http://zan.gov.kz/client/#!/doc/168396/rus).

"Запрет введен в целях обеспечения отечественных производителей доступным сырьем, т.е. ПЭТ (полиэтилентерефталат) отходами, для увеличения объемов производства и снижения стоимости готовой продукций на внутреннем рынке", – отметили в ведомстве.

В КГД сообщили, что товары, помещенные и выпущенные по таможенной процедуре экспорта согласно таможенному законодательству РК и ЕАЭС до дня введения в действие приказа, подлежат беспрепятственному вывозу с территории Республики Казахстан.