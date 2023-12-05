Запретят ли показ нашумевшего российского сериала в Казахстане

Культура и общество
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Кунапия Гульмира
корреспондент

В Казахстане пока не спешат с принятием решения о запрете показа сериала "Слово пацана", передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz

Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек и министр просвещения Гани Бейсембаев ответили журналистам на вопрос о возможном запрете сериала "Слово пацана" на сегодняшнем брифинге в правительстве. 

Напомним, картина рассказывает о молодежных криминальных группировках Казани конца 1980-х годов. Журналисты отметили, что сериал набирает популярность среди казахстанских подростков и выяснили у спикеров позицию по поводу показа этого сериала в Казахстане. 

"Касательно сериала несколько заявлений и в самой России сделали. Мы сейчас изучаем этот вопрос, каких-то выводов преждевременных делать не хотим. Наше министерство подключило нескольких своих экспертов с Мининформации, изучаем вопрос. При необходимости, возможно, будут какие-то решения приняты, но пока какого-то большого ажиотажа мы не видим", – сказал министр науки и высшего образования Саясат Нурбек.

Его поддержал коллега Гани Бейсембаев.

"Конечно, должна быть нулевая терпимость к насилию. Но касаемо данного вопроса – идет изучение. Насколько я осведомлен, даже страна-производитель уже рассматривает этот вопрос о запрете сериала у себя. Поэтому, естественно, никакого насилия в школе или таких произведений не должно быть в нашей стране. Мой коллега правильно сказал, сейчас нужно изучение экспертами и принятие правильного решения", – заявил глава Минпросвещения Гани Бейсембаев. 

 

#сериал #подростки #насилие #запрет

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