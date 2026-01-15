Из Кореи ввезли партию семян томатов, страной происхождения которых является Индия. В ходе проверки выяснилось, что продукция заражена вирусом коричневой морщинистости плодов томатов (Tomato brown rugose fruit virus), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МСХ

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Указанный вирус относится к особо опасным карантинным объектам, способным нанести значительный ущерб сельскохозяйственному производству, в частности овощеводству, и представляет серьезную угрозу фитосанитарной безопасности страны.

В отношении владельца подкарантинной продукции возбуждено административное дело. Материалы дела направлены в суд для принятия процессуального решения.

МСХ напоминает участникам внешнеэкономической деятельности о необходимости строгого соблюдения требований в области карантинного фитосанитарного законодательства при ввозе подкарантинной продукции на территорию Казахстана.