Заседание Совета министров обороны государств – членов ОДКБ проведено в Алматы

В его работе приняли участие руководители оборонных ведомств государств – членов ОДКБ, Генеральный секретарь и начальник Объединенного штаба Организации

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Заседание открыл министр обороны Казахстана генерал-полковник Руслан Жаксылыков.

В узком составе на заседании с докладом о вызовах и угрозах военной безопасности в регионах коллективной безопасности ОДКБ выступил Генеральный секретарь Организации Имангали Тасмагамбетов.

Стороны обменялись мнениями и изложили свое видение приоритетных направлений развития сотрудничества в области военной безопасности.

На пленарном заседании совета стороны приняли ряд документов. Они касаются планирования совместной подготовки Коллективных сил ОДКБ, их оснащения современными образцами вооружения, военной и специальной техникой.

По итогам встречи министр обороны Казахстана выразил признательность ее участникам за плодотворную и результативную работу.