Заселяли ли студентов в сгоревший хостел в Алматы, ответили в МНВО

Министерство науки и высшего образования РК сделало заявление по пожару в хостеле Almaty Hostel, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МНВО

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В МНВО заявили, что "высшие учебные заведения Алматы не заключали договор на размещение студентов с Almaty Hostel. Заселение студентов в него не проводилось.

По нашим данным, все жители этого хостела самостоятельно заключали договоры посредством сотрудничества с частной рекрутинговой компанией".

На сегодняшний день вузы арендовали 87 объектов (гостиницы и хостелы). В министерстве подчеркнули, что к арендованным объектам, с которыми вузы заключают соглашения, предъявляются высокие требования по пожарной безопасности, санитарным нормам, наличию камер, турникетов, соблюдению комендантского часа.

В них проживает только студенческая молодежь вуза, заключившего договор с хостелом. Регулярно проводятся мониторинг и обход помещений, заключили в ведомстве.

Напомним, 30 ноября 2023 года ночью в одном из хостелов Алматы произошел пожар. Предварительно, в нем на момент ЧП находились 72 человека, 59 из них эвакуировались сами. 13 человек погибли, четверо пострадали, одного из них госпитализировали.

По данным алматинской полиции, из 13 погибших четверо – иностранцы (двое граждан России и двое граждан Узбекистана), 9 казахстанцев.

Среди пострадавших оказалась 24-летняя студентка из Индии. По данным СМИ, в хостеле проживали иностранные студенты.

Создана правительственная комиссия по расследованию причин и ликвидации последствий пожара. Зарегистрировано уголовное дело по статье "Нарушение требований пожарной безопасности".

Всех эвакуированных постояльцев акимат города разместил во временном жилье.