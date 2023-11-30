Уголовное дело завели по факту пожара в хостеле Алматы

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Группу возглавил министр по ЧС генерал-майор Сырым Шарипханов.

"По предварительным данным, очаг пожара находился в коридоре подвального помещения. Объект переоборудован под хостел полтора месяца назад. По данному факту пожара ДЧС г.Алматы зарегистрировано уголовное дело по уголовной статье "Нарушение требований пожарной безопасности", – сообщили в МЧС.

Напомним, сегодня, 30 ноября, 13 человек погибли при пожаре в алматинском хостеле. Известно также, что одна из четырех обратившихся за помощью к медикам, явялется студенткой из Индии.

Двоих пострадавших госпитализировали.

Премьер-министр РК Алихана Смаилова распорядился создать правительственную комиссию по расследованию причин и ликвидации последствий пожара.