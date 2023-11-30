Пожар в алматинском хостеле: одна из пострадавших – иностранка

В городскую больницу скорой неотложной медицинской помощи обратилось 4 человека, пострадавших при пожаре по улице Ади Шарипова, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на управление здравоохранения Алматы

Фото: Kazpravda.kz

По состоянию на 10:20 сегодня еще 2 пострадавших при пожаре по улице Ади Шарипова поступили к врачам.

Одна из них женщина 1996 года госпитализирована с диагнозом "Отравление продуктами горения, состояние средней степени тяжести, стабильное".

Сообщается, что 3 пациента после оказания всей необходимой медицинской помощи и обследований отправлены с рекомендациями на амбулаторное лечение.

"Из этих трех пациентов одна иностранка, студентка из Индии 1999 года рождения, после проведения первичной хирургической обработки ран была направлена на амбулаторное лечение. Вся необходимая медицинская помощь оказывается в полном объеме, в том числе психологическая", – отметили медики.

Напомним, сегодня, 30 ноября, 13 человек погибли при пожаре в алматинском хостеле.

Двоих пострадавших госпитализировали.