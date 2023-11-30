Пожар в алматинском хостеле: одна из пострадавших – иностранка

Происшествия
507
Кунапия Гульмира
корреспондент

В городскую больницу скорой неотложной медицинской помощи обратилось 4 человека, пострадавших при пожаре по улице Ади Шарипова, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на управление здравоохранения Алматы

Фото: Kazpravda.kz

По состоянию на 10:20 сегодня еще 2 пострадавших при пожаре по улице Ади Шарипова поступили к врачам.

Одна из них женщина 1996 года госпитализирована с диагнозом "Отравление продуктами горения, состояние средней степени тяжести, стабильное".

Сообщается, что 3 пациента после оказания всей необходимой медицинской помощи и обследований отправлены с рекомендациями на амбулаторное лечение.

"Из этих трех пациентов одна иностранка, студентка из Индии 1999 года рождения, после проведения первичной хирургической обработки ран была направлена на амбулаторное лечение. Вся необходимая медицинская помощь оказывается в полном объеме, в том числе психологическая", – отметили медики. 

Напомним, сегодня, 30 ноября, 13 человек погибли при пожаре в алматинском хостеле.

Двоих пострадавших госпитализировали.

#пострадавшие #Алматы #отравление #пожар #иностранка

Популярное

Все
Для кого-то лох, а кому-то доктор
«Арлан» сохраняет лидерство
Театр без границ
Уроки психологии. О чувстве собственного достоинства
Кто? Конь в авто
Отрар, созданный руками древних градостроителей, продолжает удивлять новыми открытиями
Феномен «Диван лугат-ат-турк»: казахский из глубины веков
Кто хорошо работает, тот хорошо живёт
Работа над законопроектом будет продолжена
У погибших при пожаре в алматинском хостеле не было шансов на спасение
На страже мирного неба
Преемственность традиций
Придется засучить рукава
СПИД забирает по одной жизни в минуту
Грации в Алматы
Открыты для обсуждения
Ученый, опередивший время
Казахстанцам предоставят право добровольного отказа от займов и микрокредитов
Достучаться до каждого
Новое признание
Президент вернул обществу социальный оптимизм и солидарность
Токаев выступил на первом саммите СПЕКА
Фейковое интервью Нурлана Коянбаева распространяют мошенники
Против рэпера Паффа Дэдди поданы новые иски о сексуальном насилии
В Минобороны прокомментировали сообщения о поставке вооружения в Армению
VIIІ республиканский чемпионат "Worldskills Kazakhstan 2023" проходит в Астане
Почти 90 млн тенге выманил у людей и проиграл на ставках юрист в Караганде
О состоянии выброшенного из окна ребенка в Шымкенте сообщили медики
Впервые почувствовала, как слова и обещания преобразуются в конкретные дела – депутат Калтаева
Поставлены четкие и ясные задачи, будем совместно их исполнять – сенатор Жунусов
Ниязова: Набран хороший темп. Государству нужно его сохранить, обществу – помочь в этом
Палестинский журналист стал «Мужчиной года» по версии журнала GQ
Непогоду прогнозируют синоптики в ближайшие дни
Плеснувшая уксусом на кошку женщина привлекается к ответственности
ХАМАС освободил первую группу израильских заложников
Столичный таксист выманил у индийца 45 тыс. тенге
Паралимпиец Оскар Писториус добился условно-досрочного освобождения
Пожизненный срок получила кореянка, убившая незнакомку из любопытства
Самый большой флаг Казахстана раскрыли на церемонии посвящения в студенты в Астане
Обманувший паломников руководитель турфирмы взят под стражу
Президент России: Наше стратегическое партнерство устремлено в будущее, проверено временем и развивается по восходящей
Сколько этносов проживает в Казахстане
TURAN: Международный Союз ветеранов тюркских государств создали в Алматы
Алматы скоро сможет принять до миллиона иностранных туристов
Общайтесь и не стесняйтесь!
Приоритеты председательства Казахстана в ОТГ обозначил Токаев
Казахстан предоставит палестинскому народу помощь в 1 млн долларов
А началось все с песен Абая
К братьям казахам – с любовью из Якутии
Отношения между Казахстаном и Россией имеют богатое прошлое и блестящее будущее - Токаев
Где смотреть прямую трансляцию матча Словения – Казахстан
Самостоятельная кассационная инстанция: требование времени
«Сначала шахматы, а потом азбука»
Подвиг снайпера Курбатовой
Даулет Турлыханов – герой своего времени
Токаев направил поздравительную телеграмму главе Польши
Токаев прибыл на матч Казахстан – Сан-Марино
Новую улицу открыли в Астане. Она будет 8-полосной
Даулет Турлыханов защищал честь нации
Экс-учредитель "Оператора РОП" получила условный срок

Читайте также

Труба убила рабочего на предприятии в Акмолинской области
Смертельный пожар в Алматы: хостел работал незаконно
Семьи погибших при пожаре в алматинском хостеле получат по …
Пропавшего 2 года назад жителя Шымкента нашли полицейские

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]