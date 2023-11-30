Создана правительственная комиссия по расследованию причин пожара в Алматы

Фото: пресс-служба правительства РК

Распоряжением премьер-министра РК Алихана Смаилова создана правительственная комиссия по расследованию причин и ликвидации последствий пожара в хостеле в Алматы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.

В состав комиссии вошли руководители государственных и правоохранительных органов, а также акимата Алматы.

Председатель комиссии, министр по чрезвычайным ситуациям РК Сырым Шарипханов экстренно вылетает на место происшествия.

Правительственная комиссия незамедлительно приступит к работе по всестороннему расследованию причин группового несчастного случая вследствие пожара и оказанию первоочередной помощи пострадавшим, отметили в пресс-службе.

Напомним, сегодня, 30 ноября, 13 человек погибли при пожаре в алматинском хостеле.

Двоих пострадавших госпитализировали.