Создана правительственная комиссия по расследованию причин пожара в Алматы

Глава МЧС экстренно вылетает на место происшествия
Распоряжением премьер-министра РК Алихана Смаилова создана правительственная комиссия по расследованию причин и ликвидации последствий пожара в хостеле в Алматы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.
В состав комиссии вошли руководители государственных и правоохранительных органов, а также акимата Алматы.
Председатель комиссии, министр по чрезвычайным ситуациям РК Сырым Шарипханов экстренно вылетает на место происшествия.
Правительственная комиссия незамедлительно приступит к работе по всестороннему расследованию причин группового несчастного случая вследствие пожара и оказанию первоочередной помощи пострадавшим, отметили в пресс-службе.
Напомним, сегодня, 30 ноября, 13 человек погибли при пожаре в алматинском хостеле.
Двоих пострадавших госпитализировали.