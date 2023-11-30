Постояльцам сгоревшего хостела нашли временное жилье в Алматы

Об этом сообщили в акимате Алматы, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба акимата Алматы

По состоянию на 11:30, в трех локациях размещены 49 из 56 эвакуированных постояльцев, оставшиеся 7 человек отказались от размещения.

"Все обеспечены бесплатным проживанием, питанием. На месте работают медработники, оказывают поддержку психологи, представители акимата района и уполномоченная по правам ребенка", – сообщили в администрации города.

В связи с пожаром в хостеле в ДЧС работает телефон горячей линии: 8 727 278 20 83 и 8 727 278 20 84.

Напомним, сегодня, 30 ноября, 13 человек погибли при пожаре в алматинском хостеле.