Тринадцать человек погибли при пожаре в алматинском хостеле

ДЧС Алматы опубликовал информацию по крупному пожару в хостеле, передает Kazpravda.kz.

"Сегодня, 30 ноября, в 05:33 поступило сообщение о пожаре по улице Ади Шарипова. Первое пожарное подразделение прибыло к месту за 7 минут. На момент прибытия горело подвальное помещение трехэтажного жилого дома, где 1 этаж и подвальное помещение переоборудовано под хостел. Общая площадь горения предварительно составляет 30 кв. м. Пожар ликвидировали в 06:22. На месте происшествия обнаружено 13 погибших, предварительно погибшие от отравления угарным газом. Личности устанавливаются", - проинформировали в ДЧС.