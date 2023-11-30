Четверо из 13 погибших в алматинском хостеле - иностранцы

О личностях погибших предположительно от отравления угарным газом в хостеле рассказали в ДП Алматы, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба ДЧС Алматы

По данным алматинской полиции, из 13 погибших четверо – иностранцы (двое граждан России и двое граждан Узбекистана), 9 казахстанцев.

Напомним, сегодня, 30 ноября, 13 человек погибли при пожаре в алматинском хостеле.

Двоих пострадавших госпитализировали.

Премьер-министр РК Алихана Смаилова распорядился создать правительственную комиссию по расследованию причин и ликвидации последствий пожара.

Все эвакуированные постояльцы размещены во временном жилье акиматом города.