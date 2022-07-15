Защищающие права банковских заемщиков поправки вступили в силу в Казахстане

Поддержать заемщика

Вступили в силу поправки в законодательство, защищающие права банковских заемщиков.

Разработать соответствующий документ Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил в ноябре прошлого года – вскоре после трагического инцидента в Алматы, в ходе принудительного выселения из заложенного банку дома, когда его владелец застрелил пятерых человек.

Выступая на заседании Нацио­нального совета общественного доверия, Глава государства назвал случившееся в Алматы преступлением, которому нет никакого оправдания. Президент подчеркнул, что мы живем в правовом государстве, в котором все спорные вопросы должны решаться в строгом соответствии с законом, а вершить самосуд никому не позволено.

Вместе с тем, по его словам, эта трагедия обнажила необходимость системного решения проблемы неисполнения заемщиками долговых обязательств, несовершенства и непрозрачности изъятия, продажи и неадекватной оценки банками заложенной недвижимости. По данным Президента, 540 тыс. наших сограждан имеют про­сроченную более чем на 90 дней задолженность общим объемом в 354 млрд тенге. В связи с этим он поручил «принять взвешенные меры для поддержки заемщиков без ущерба финансовому сектору», а также обеспечить гибкость залоговой политики банков второго уровня и усилить регулирование оценочной деятельности.

Разработанный по поручению Главы государства закон был подписан им 31 декабря 2021 года, а его положения, касающиеся защиты заемщиков – физических лиц, вступили в силу в июле.

Согласно одной из важных поправок, для недопущения роста просроченной задолженности граждан по беззалоговым потребительским займам и микрокредитам, по договорам, оформленным с 1 июля 2022 года, вводится запрет на начисление вознаграждения после 90 дней просрочки возврата займа. Иными словами, банкам и микрофинансовым организациям запрещено бесконечно ухудшать долговое бремя заемщика, кредит которого и так уже перешел в категорию безнадежного. Международный опыт свидетельствует, что бесконечное наращивание долга проблемного заемщика только отдаляет и без того далекую перспективу выплаты по займу. Эта норма не распространяется на необеспеченные кредиты, выданные физическим лицам как индивидуальным предпринимателям. Напомним, что сейчас аналогичный запрет действует в отношении ипотечных займов физических лиц.

Кроме того, усилены меры по защите интересов залоговых заемщиков. Так, в Закон «О банках и банковской деятельности» внесены поправки, согласно которым залогодатель, независимо от того, является ли он физическим или юридическим лицом, имеет право на замену предмета залога в случае, если сумма неисполненных обязательств по ипотечному займу составляет менее 10% от стоимости залога.

Дополнительно залоговым заемщикам предоставлено право на самостоятельную судебную либо внесудебную продажу залога в трехмесячный срок. При этом для недопущения реализации жилья по заниженной стоимос­ти на торгах повышен нижний порог продажной цены залога с 50% до 75% от первоначальной оценочной стоимости залога.

В свою очередь, для того чтобы не допустить недобросовестных действий со стороны кредиторов, введен запрет на участие в торгах залогодержателя, то есть банка, его работников, аффилированных лиц, а также дочерних организаций.

Наряду с этим введены дополнительные ограничения на продажу залогового жилья по займам граждан. Согласно поправкам, если сумма неисполненного обязательства по ипотечному займу не превышает 15% и срок просрочки не более шести месяцев, то кредитор не вправе взыскивать залог в виде жилья.

Также авторы поправок расширили условия для списания остатков по ипотечным жилищным займам. Эта мера позволит заемщикам, у которых отсутствует иное имущество, а доходы не превышают двукратный размер минимальной заработной платы, списать долг, оставшийся после судебной продажи залогового жилья.

В ходе обсуждения данных поправок представители эксперт­ного сообщества высказывали мнение, что работа по защите прав проблемных заемщиков должна в обязательном порядке сопровождаться принятием мер по повышению финансовой грамотности населения. По мнению экспертов, легче предотвратить принятие человеком на себя непосильных кредитных обязательств, чем потом спасать его, к примеру, от выселения из заложенной квартиры.