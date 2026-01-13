С этой инициативой Глава государства выступил на IV заседании Национального курултая в 2025 году, добавив, что лично готов возглавить новую организацию.

«Чрезвычайно актуальной стала задача охраны биологического разнообразия в нашей стране, известной во всем мире своими природными богатствами и преж­де всего животным миром… Считаю необходимым создать Международный фонд охраны биологического разнообра­зия. Как Глава государства готов лично возглавить данную общественную организацию, чтобы подчеркнуть особую важность этой большой работы», – отметил тогда Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства обратил внимание, что сегодня как никогда остро стоит вопрос охраны био­разнообразия, который долгое время находился на периферии политической повестки. Ранее он лично инициировал ужесточение наказания за браконьерство, благодаря чему в стране значительно выросла численность сайгаков. Также Президент сообщил о работе по восстановлению популяции туранского тигра в Прибалхашье и необходимости сохранить снежных барсов, каспийских тюленей, розовых фламинго и другие уникальные виды.

«Животный и растительный мир сейчас находится в опас­ности из-за деструктивной разрушительной деятельности людей. Это надо с горечью признать», – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев,­ призвав к всестороннему и научно обос­нованному подходу в защите природы.

Предполагается, что проект решения о создании Международного фонда охраны биологического разнообразия будет представлен Министерством экологии и природных ресурсов. Однако от детальных комментариев в ведомстве пока воздерживаются, так как проект находится на стадии разработки.

Мы попросили прокомментировать эту инициативу исполнительного директора Казахстанской ассоциации сохранения биоразнообразия (АСБК) Веру Воронову. По ее словам, намерение создать Международный фонд охраны биологического разнообразия в Казахстане свидетельствует о том, что вопросы сохранения биоразнообразия и охраны окружающей среды рассматриваются как приоритетные и имеют высокую ценность на уровне высшего руководства страны.

– Это отражает стратегически верный подход, поскольку благосостояние нации напрямую зависит от состояния природных ресурсов, а их сохранение влияет как на здоровье населения, так и на устойчивое развитие экономики страны, – считает Вера Воронова.

В мире уже существуют успешные примеры создания природоохранных фондов под патронатом руководителей государств. Один из них – Фонд сохранения видов имени Мухаммеда бин Зайеда, созданный в Объединенных Арабских Эмиратах.

– Этот фонд на протяжении многих лет оказывает поддержку природоохранным программам, включая крупные инициативы и небольшие локальные проекты. Важно отметить, что на финансирование могут подавать заявки даже физические лица, работающие в сфере изучения и сохранения редких видов животных и экосистем, – рассказывает исполнительный директор АСБК.

Есть также примеры государственной поддержки, патроната и инициатив, которые трансформировались в мощные природоохранные фонды или программы, такие как Всемирный фонд дикой природы (WWF), который изначально был поддержан принцем Филиппом, или глобальные фонды ООН.

Глобальный экологический фонд (GEF) – это финансовый механизм Конвенции ООН о биологическом разнообразии и Рамочной конвенции об изменении климата. Он был создан при поддержке множества стран и правительств и играет роль своего рода катализатора для природоохранных проектов по всему миру.

– Однако есть и независимые фонды вроде Greenpeace, которые финансируются частными лицами. Также в мировой прак­тике есть примеры, когда главы государств являются создателями национальных парков и заповедников: Серенгети в Танзании и Йеллоустон в США, – добавила Вера Воронова.

По мнению эксперта, инициатива создания Международного фонда охраны биологического разнообразия в Казахстане весьма своевременна, особенно в контексте ожидаемого в ближайшее время официального утверждения Концепции по сохранению и устойчивому использованию биоразнообразия в РК.

– Концепция станет межведомственным комплексным стратегическим документом, охватываю­щим широкий круг отраслей и направлений, так или иначе связанных с биоразнообразием и его сохранением. В рамках этого документа наша страна ставит перед собой достаточно амбициозные, но при этом реа­листичные и значимые цели и задачи на ближайшие десять лет, – говорит эксперт.

Речь идет о сохранении ключевых экосистем и редких видов флоры и фауны, а также об интеграции принципов устойчивого природопользования в экономическое развитие. При этом очевидно, что реализация таких масштабных целей невозможна исключительно за счет бюджетных и государственных ресурсов.

– Именно поэтому создание фонда как механизма, который позволит стимулировать участие бизнеса в природоохранной деятельности и, возможно, будет способствовать формированию культуры филантропии и частного спонсорства, представляется особенно важным, – заключила Вера Воронова.