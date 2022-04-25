​​​​​​​Защитить от насилия

Ежегодно в стране домашним тиранам выносят порядка 80 тыс. защитных предписаний.

Как отметил на брифинге в СЦК заместитель председателя Комитета административной полиции МВД РК Алексей Милюк, важным шагом для улучшения положения казахстанских женщин и детей является присоединение и ратификация Казахстаном ряда международных конвенций, а также создание правовой основы общей системы профилактики бытового насилия.

Спикер напомнил, что основные ее элементы заложены в 2009 году, с принятием специального отраслевого Закона «О профилактике бытового насилия», когда впервые были введены формы и методы полицейской работы с домашними тиранами, расширены полномочия участковых инспекторов полиции по установлению обязанностей и ограничений в отношении лиц, допускающих насилие в семье. Это защитные предписания, которыми потенциальным правонарушителям запрещается контактировать с жертвами, а за нарушение запретов им грозит административная ответственность. В особых случаях суд вправе выселить дебошира из квартиры на 10 дней при наличии у него другого жилища. Срок действия таких запретов устанавливается от трех месяцев до года.

Между тем ежегодно выносится порядка 80 тыс. защитных предписаний, судами устанавливается около 10 тыс. особых требований к поведению правонарушителей.

– В текущем году сотрудниками полиции уже вынесено более 26 тысяч защитных предписаний, к почти четырем тысячам правонарушителей судами установлены особые требования к поведению. За нарушение установленных запретов и ограничений привлекаются почти шесть тысяч человек. Эти лица на период действия ограничений ставятся на полицейский учет с регулярным посещением по мес­ту жительства для профилактических бесед и контроля за их поведением, – проинформировал представитель правопорядка.

Доля преступлений в сфере семейно-бытовых отношений из общего числа зарегистрированных уголовных правонарушений составляет 1,2%.

– Если с 2009 года наметилась устойчивая тенденция снижения числа семейно-бытовых убийств, которая сохранялась вплоть до 2017 года, то по итогам первого квартала текущего года количество преступлений в сфере семейно-бытовых отношений остается на уровне прошлого года. 54% пострадавших от бытового насилия составляют женщины, – сообщил заместитель председателя КАП МВД.

По словам полицейского, силовые формы борьбы с бытовым насилием применимы исключительно к уже свершившимся фактам. В МВД считают, что добиться коренных изменений в ситуации можно путем комплекс­ного подхода, который наряду с обеспечением неотвратимости наказания должен содержать эффективные мероприятия по устранению первоочередных причин и условий насилия в быту. Уклон должен быть сделан на комплексной реабилитационной и психо-коррекционной работе не только с жертвами насилия, но и с правонарушителями.

Необходимо отметить, что в системе полиции особая роль в вопросах защиты прав женщин отводится специальным инспекторам по защите женщин от насилия. Женщина-жертва больше доверяет женщине-следователю, что повышает эффективность расследования насильственных преступлений. Штат инспекторов, работающих в сфере защиты женщин от насилия, составляет 248 единиц. Такие должности теперь имеются в каждом районном подразделении полиции. Их сотрудники принимают заявления, оказывают юридическую, психологическую, социальную помощь потерпевшим, активно сотрудничают с местными исполнительными органами.

Сегодня помощь в социальной реабилитации жертв оказывают порядка 49 кризисных центров, 39 из которых имеют приюты. Только с начала текущего года сотрудниками полиции направлены в кризисные центры свыше 2 700 женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, из них определены в приюты 716.

Кроме того, МВД предлагает ряд поправок для защиты жертв бытового насилия. В частнос­ти, контроль за поведением семейного дебошира – необходимо дать право участковым инспекторам полиции выносить защитное предписание даже без заявления потерпевших. Как показывает практика, на жертву бытового насилия оказывается психологическое давление со стороны семейного тирана, впоследствии из-за страха за жизнь свою и членов семьи потерпевшая отказывается от заявления и дальнейшего разбирательства. Данная норма будет способствовать усилению профилактики правонарушений, позволит установить контроль­ за поведением семейного дебошира.

Планируется расширить перечень ограничений защитного предписания. Помимо запретов, совершать бытовое насилие и вступать в контакт с потерпевшим, дополнительно вводятся новые ограничения для правонарушителей: приобретать, хранить, носить и использовать огнестрельное и другие виды оружия, употреблять алкоголь, наркотики и психотропные вещества. Данная поправка, считают в КАП, позволит усилить эффективность действия защитного предписания и обеспечит дополнительные меры предупреждения насилия в быту.