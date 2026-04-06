Наибольшие затраты на НИОКР в 2025 году зарегистрированы в городах Алматы (113,2 млрд тг) и Астана (51,4 млрд тг)

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Затраты на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) выросли на 19% и составили 261,4 млрд тг в 2025 году, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Бюро нацстатистики

Годом ранее объем затрат на НИОКР составлял 219,6 млрд тг. Наибольшие затраты на НИОКР в 2025 году зарегистрированы в городах Алматы (113,2 млрд тг) и Астана (51,4 млрд тг).

Значительные объемы также зафиксированы в Мангистауской (17,1 млрд тг), Карагандинской (13,2 млрд тг) и Восточно-Казахстанской (12,1 млрд тг) областях.

В разрезе областей наук наибольшие внутренние затраты на НИОКР пришлись на инженерные разработки и технологии – 86,3 млрд тг, на естественные науки – 85,2 млрд тг и сельскохозяйственные науки – 30,9 млрд тг.

Численность работников, осуществлявших НИОКР в 2025 году, по ученым степеням составила 28,3 тыс. человек – на 4,5% больше по сравнению с 2024 годом. Из них 55,4% – женщины. Количество предприятий, осуществляющих НИОКР, в 2025 году составило 434.