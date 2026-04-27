Завершен прием заявлений на основное ЕНТ-2026

Образование

Завершился прием заявлений на основное ЕНТ-2026. Тестирование начнется 10 мая и продолжится до 10 июля. Всем абитуриентам предоставлена возможность сдать основное ЕНТ два раза и участвовать в конкурсе грантов с наилучшим результатом, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минпросвещения

Для участия в тестировании подали заявления около 240 тыс. абитуриентов, с учетом двух попыток принято более 446 тыс. заявлений (в 2025 году – около 216 тыс. абитуриентов с учетом двух попыток было 399 тыс. заявлений). Из них 73% сдающих ЕНТ изъявили желание пройти тестирование на казахском языке, около 27% – на русском, 521 человек – на английском языке.
Наибольшее количество тестируемых, то есть 17,9% выбрали комбинацию предметов «Математика-Физика», 14,5% – «Биология-Химия», 12,4% –  «Творческий экзамен».

Напомним, что прием заявление на участие в ЕНТ осуществлялся через сайт Национального центра тестирования app.testcenter.kz или через приложение UTO.kz. Абитуриентам предоставлялась возможность выбрать дату, время и пункт тестирования. При этом они могли выбрать одну комбинацию профильных предметов для обеих попыток.

Для повышения уровня подготовки к основному ЕНТ абитуриентам, прошедшим январское и мартовское ЕНТ представлен индивидуальный тематический анализ по каждому предмету. То есть, после каждого ЕНТ (январь, март) у выпускников есть возможность подготовиться и подтянуть слабые темы. Также после сдачи первой попытки у них также будет время улучшить свою подготовку ко второму тестированию.

Дополнительно на сайте Национального центра тестирования запущены пробные тесты и опубликованы: список литературы и план теста, по которым составлялись задания; список 100 исторических дат по предметам «История Казахстана» и «Всемирная история»; список терминов по «Информатике»; список литературных произведений по «Казахской литературе» и «Русской литературе».

В 2026 году формат ЕНТ остается без изменений. Абитуриенты сдают три обязательных предмета и два профильных на выбор. Общее количество заданий не меняется и составляет 120. Из них 20 заданий приходятся на предмет «История Казахстана», по 10 заданий – на «Грамотность чтения» и «Математическую грамотность», а также по 40 заданий по каждому из двух профильных предметов. Максимальный возможный результат ЕНТ составляет 140 баллов.

Время тестирования – 4 часа (240 минут). Стоит отметить, что для детей с особыми образовательными потребностями сохранится дополнительное время в 40 минут.

Во время экзамена в программе тестирования будут доступны калькулятор, периодическая система химических элементов и таблица растворимости солей. Дополнительно, для удобства абитуриентов будут предоставлены бумажные версии таблиц.

На апелляцию абитуриенты могут подать в течение 30 минут после завершения тестирования. Сертификат тестируемого, подавшего на апелляцию, будет доступен в личном кабинете после принятия решения апелляционной комиссии. В личном кабинете поступающего отображается информация о сроках проведения заседания Республиканской апелляционной комиссии. Отзыв заявления на апелляцию осуществляется в личном кабинете до начала заседания Республиканской апелляционной комиссии. При отзыве заявления на апелляцию в течение одного рабочего дня в личном кабинете поступающего отображается сертификат.

Минимальные пороговые баллы для поступления остаются прежними. Пороговый балл поступления в национальные вузы – 65 баллов, в другие вузы – 50 баллов, по области образования «Педагогические науки» – 75 баллов, по области образования «Здравоохранение» – 70 баллов, по направлению подготовки «Право» – 75 баллов. При этом по «Истории Казахстана» и двум профильным предметам ЕНТ и (или) творческому экзамену необходимо набрать не менее 5 баллов, а по предметам «Грамотность чтения» и «Математическая грамотность» – не менее 3 баллов. Необходимо отметить, что вузы могут устанавливать свои пороговые баллы по группам образовательных программ.

В целях обеспечения безопасности и предотвращения нарушений, при входе на тестирование будут использоваться ручные и рамочные металлоискатели для исключения проноса запрещенных предметов, таких как телефоны, шпаргалки и т.д.

В аудиториях тестирования будут применяться устройства подавления сигналов мобильной и радиоэлектронной связи в пределах допустимых магнитных волн, а также вестись видеонаблюдение.

После завершения ЕНТ-2026, до 31 октября, будет проводиться анализ видеозаписей. В случае выявления фактов использования запрещенных предметов или других нарушений правил, результаты ЕНТ (также свидетельства о присуждении образовательного гранта при наличии) поступающего будут аннулированы.

Популярное

Все
С тремя золотыми медалями завершили казахстанские боксеры этап Кубка мира
Работу подпольного интернет-казино пресекли в Шымкенте
Места больше нет: в Афинах начнут бороться с наплывом туристов
Генеральная уборка идёт на улицах Астаны
Международные эксперты провели обучение реставраторов в Казахстане
Казахстанский школьник отличился на международных чемпионатах по робототехнике
ВАП выявил нарушения в администрировании программы «Болашак»
Коллекторы и МФО скупали персональные данные казахстанцев
Президент поздравил короля Виллема-Александра с национальным праздником Нидерландов
Мировых производителей сельхозтехники встретили в Кабмине
Свидетели буллинга и насилия среди детей будут под защитой государства
Байопик о Майкле Джексоне поставил рекорд по кассовому сбору
Единство народа – залог успешных реформ
Шесть медалей завоевали казахстанцы на Кубке Азии по академической гребле
Очередную нарколабораторию ликвидировали в ВКО
Крупную партию подвоев яблони из Нидерландов завезли в Казахстан
Книги из пятнадцати стран представили на выставке-ярмарке в Астане
В Иране интернета нет почти два месяца
Показатели фонда «Самрук-Казына» за I квартал рассмотрели в правительстве
Тысячи астанчан приняли участие в благотворительном забеге
В Астане нашли тайник с канистрами прекурсоров для производства наркотиков
Гражданское правосудие Казахстана: глобальные тренды и национальные приоритеты
Ушел из жизни поэт Мухтар Шаханов
Бизнес-омбудсмен предложил отложить законопроект АЗРК по вопросам конкуренции
Ожидается строительство еще двух заводов
Триумфальный Кубок Победы
Бектенов провел заседание МВК по профилактике правонарушений
Трансформация экономики через потенциал институтов развития – новый выпуск подкаста Taldau Talks
Дух романтики и героизма
Школьная библиотека задает формат обучения
Над городом плывет шашлычный дым
Спикер Сената зачитал телеграмму соболезнования от Президента
«Тобол» и «Актобе» разочаровывают болельщиков
Что изменилось в миграционной политике Казахстана
Президента Монголии встретили в Акорде
Инклюзия как стратегический приоритет
Нелегальный ломбард разоблачили в Актюбинской области
Четыре медали завоевали казахстанские таеквондисты на турнире в Испании
Мощное землетрясение произошло в Японии
К проактивному реагированию на киберугрозы
Гвардеец играет на пяти музыкальных инструментах
Возводятся объекты военной инфраструктуры
Нацгвардия МВД РК лидировала на чемпионатах по қазақ күрес и спортивному самбо
День открытых дверей для студентов провели в Нацгвардии
В Нацгвардии внедряют камеры ИИ
Как казахстанцы отдохнут на майские праздники
Дожди со снегом надвигаются на Казахстан
В Нацгвардии – литературный челлендж
В Усть-Каменогорске житель получил вознаграждение за сдачу более 1 кг наркотиков
МВД напомнило водителям о проверке документов
Легких прогулок не ожидается
Весенняя непогода накроет Казахстан
Водная наука нуждается в поддержке
В Астане появятся новые точки притяжения
Мемориальный музей Шокана Уалиханова переживает второе рождение
Иллюзия вечной молодости: спортивный врач о мифах и реальности биохакинга
Сельчанин построил бизнес на переработке отходов в Туркестанской области
В области Жетысу готовятся к севу сахарной свеклы
В Астане изменили схему движения автобусов
Для учебы и спорта

Читайте также

Столичные школьники стали победителями международного чемпи…
ВАП выявил нарушения в администрировании программы «Болашак»
Свидетели буллинга и насилия среди детей будут под защитой …
Казахстанский школьник отличился на международных чемпионат…

