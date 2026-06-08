Мажилисмен рассказал о новых требованиях к филиалам зарубежных вузов в РК

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Казахстане приняты нормы, регулирующие деятельность филиалов зарубежных университетов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мажилисмен Асхат Аймагамбетов, отметив, что новые требования направлены на обеспечение качества образования и более тесную интеграцию иностранных вузов в национальную образовательную и научную систему, передает Kazpravda.kz

По словам депутата, работа по привлечению ведущих зарубежных университетов началась несколько лет назад и поначалу воспринималась неоднозначно.

«2021 год. Петропавловск. Открытие филиала Университета Аризоны на базе Kozybayev University. Помню реакцию - настороженность, сомнения, вопросы от журналистов. Затем, в рамках поручения Президента по открытию филиалов пяти вузов, мы открыли филиал De Montfort University. В 2022 году мы открыли программы МИФИ и Губкинского университета в Алматы и Атырау. А в 2022 году мы пошли еще дальше: открыли первый зарубежный филиал казахстанского вуза в Бишкеке. Кроме того, договорились об открытии филиалов наших вузов в Узбекистане и России. В то время идея открытия филиалов воспринималась с большой долей скептицизма. Прошло пять лет. Те же филиалы теперь вызывают живой интерес, доверие и даже гордость», – отметил мажилисмен.

Он напомнил, что идея превращения Казахстана в образовательный хаб появилась задолго до открытия филиалов зарубежных университетов.

«Вообще впервые идея превращения Казахстана в образовательный хаб была зафиксирована в Госпрограмме 2016 года министром Е. Сагадиевым. Именно тогда Казахстан начал активно проводить выставки за рубежом, рекрутировать иностранных студентов, открывать двудипломные программы. А потом уже в 2020-2022 годах мы открыли новые филиалы. Сейчас идея, в которую изначально верили лишь единицы, обрела основу и благодаря поддержке Главы государства превратилась в реальность. Следует отметить большую работу министерства в этом направлении», – подчеркнул депутат.

При этом Асхат Аймагамбетов отметил, что при разработке новых норм был учтен международный опыт. По его словам, ряд государств столкнулся с проблемами после открытия филиалов иностранных университетов, когда такие кампусы существовали обособленно и не приносили ощутимой пользы национальной экономике и научной сфере.

«Успех был там, где филиалы интегрировались в R&D экосистемы. А провал был там, где они работали как автономные системы без связи с национальными приоритетами. Нужны были четкие стратегии устойчивости филиала с первого дня. В Китае, например, есть требование, чтобы иностранные университеты работали в партнерстве с местными вузами, установлена доля китайского контента в учебных программах. Главный риск- когда местный партнер берет имя университета, открывает кампус и набирает студентов. Головной вуз формально одобрил - и все. Дальше филиал работает автономно, без реального участия иностранных профессоров, без стандартов и без исследований. Именно на недопущение этого направлены наши с министерством науки совместные нормы», – констатировал он.

Согласно принятым поправкам, филиал зарубежного университета сможет открываться только по официальному решению головного вуза.

Кроме того, дипломы филиала должны быть идентичны дипломам, выдаваемым в основном кампусе, а образовательные программы – проходить аккредитацию в тех же международных агентствах.