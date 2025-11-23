Международный вокальный конкурс пройдет в следующем году в Китае, передает Kazpravda.kz
Вчера завершился большой проект для нашей страны - международный вокальный конкурс «Silk Way Star». Данный проект реализован в рамках соглашения между Телерадиокомплексом Президента РК и China Media Group (CMG). Об этом на площадке СЦК сообщила управляющий директор телеканала «Jibek Joly / Silk Way» Еркежан Кунтуган.
«Основная цель проекта - связать, возродить культуру стран вдоль Шелкового пути. 20 сентября первая часть была представлена зрителям», - сказала спикер на пресс-конференции.
По ее словам, проект «Silk Way Star» состоял из 10 частей. Еженедельно участники из 12 стран выступали на различные темы, презентовали свою культуру, исполняли песни своих стран. Пели казахские народные песни и произведения молодых артистов Казахстана. Кроме того, проект «Silk Way Star» транслировался на телеканалах Кыргызстана, Азербайджана, Монголии, Узбекистана, Грузии, Армении. А финал, который состоялся 22 ноября, транслировался в прямом эфире в пяти странах. На телеканале «Jibek Joly» проект транслировался на казахском языке, на телеканале «Silk Way» - на шести языках.
«В прямом эфире телеканала «Silk Way» все зарубежные страны, которые получают наш сигнал, показали проект на кыргызском, узбекском, английском, турецком языках с синхронным переводом», – сказала Еркежан Кунтуган.
Международный вокальный конкурс «Silk Way Star» пройдет в следующем году в Китае. По словам управляющего директора телеканала «Jibek Joly / Silk Way» Еркежан Кунтуган, проект не ограничивается 12 странами. Если другие страны проявят интерес в ближайшие годы, конкурс может быть проведен в стране победителя.
«Есть много стран Азии. Нет культурного проекта, который бы их объединял. Связались Индонезия, Вьетнам, Индия, Пакистан. В этом году Япония не участвовала. Осенью арабские страны начали выходить на связь. Масштаб этого проекта будет расти, думаю, «Silk Way Star» станет проектом, который будет охватывать азиатские страны», - сказала спикер на пресс-конференции в СЦК.