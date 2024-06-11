Завершился V Международный театральный молодежный форум стран СНГ, Балтии и Грузии

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Ксения Денисова

В Алматы девять государств Содружества представили на суд профессионалов и зрителей работы молодых режиссеров своих профессио­нальных театров.

фото Минкультуры РК

Жюри определило лучшие из них, а участники крупного культурного события смогли посвятить себя полезной работе: насыщенная неделя прошла в череде мастер-классов от признанных мэтров сцены, лекций, семинаров, творческих лабораторий, презентаций каталогов театральных художников и сборников пьес молодых драматургов.

На встрече с организаторами форума – представителями Меж­дународной конфедерации театральных союзов и председателями союзов театральных деятелей стран-участниц министр культуры и информации РК Аида Балаева отметила, что подобные мероприятия помогают наладить партнерские связи между странами и творческими коллективами, обменяться опытом и знаниями в профессии. Свою благодарность министр выразила всем участникам молодежного форума за их вклад в развитие и укрепление культурного сотрудничества между государствами, за популяризацию современного теат­рального искусства.

Проект, инициированный более десяти лет назад, поочередно проводится в странах СНГ. Он призван укрепить творческие контакты молодых деятелей театра, выявить и объединить одаренных и перспективных профессионалов в сфере режиссуры, драматургии, сценографии и театроведения, а также обсудить направления развития театрального творчества. Молодежный форум традиционно предоставляет площадку для обмена мнения­ми по многим воп­росам теат­ральной жизни, в том числе сохранения театральных традиций и единого культурного пространства, развитию культурных связей. В этом смысле его новый этап в Казахстане не стал исключением.

Алматы принял более двухсот режиссеров, драматургов, актеров, сценографов, театральных критиков из Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана и Узбекистана. Жюри определило победителя фестивальной программы из девяти представленных спектаклей. Им стала работа Республиканского театра белорусской драматургии – постановка «Пачупки» режиссера Евгения Корняга. Вместе с денежной наградой и памятным призом в виде золотого зонта – объединяющего символа молодежного театрального форума стран СНГ – в Минск улетит приглашение на XVII Международный театральный фестиваль им. А. П. Чехова, который собирает лучшие постановки с мировых сцен и в очередной раз пройдет в Москве в 2025 году.

#Алматы #театр #молодежный форум

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