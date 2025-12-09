Трижды на первую ступень пьедес­тала поднялась Кристина Шумекова. Спортсменка стала первой на дистанциях 1 000, 1 500 и 3 000 м. Алина Дауранова принесла стране золото на дистанции 500 м (нео-сеньоры). В категории «нео-сеньоры» на дистанции 1 000 м Дарья Важенина и Дмитрий Осипенко стали вторыми, а бронзовые награды завоевали Алина Дауранова и Андрей Семенов. Инесса Шумекова поднялась на вторую ступень пьедес­тала на дистанции 500 м, Дмитрий Осипенко показал второй результат на 1 500 м. Также Абылайхан Кайыргазы финишировал вторым в масс-старте.