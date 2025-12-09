Завоевано 11 наград Спорт 9 декабря 2025 г. 2:00 12 Абзал Камбар В Коллальбо (Италия) завершился юниорский этап Кубка мира по конькобежному спорту, на котором сборная Казахстана завоевала 11 медалей. Трижды на первую ступень пьедестала поднялась Кристина Шумекова. Спортсменка стала первой на дистанциях 1 000, 1 500 и 3 000 м. Алина Дауранова принесла стране золото на дистанции 500 м (нео-сеньоры). В категории «нео-сеньоры» на дистанции 1 000 м Дарья Важенина и Дмитрий Осипенко стали вторыми, а бронзовые награды завоевали Алина Дауранова и Андрей Семенов. Инесса Шумекова поднялась на вторую ступень пьедестала на дистанции 500 м, Дмитрий Осипенко показал второй результат на 1 500 м. Также Абылайхан Кайыргазы финишировал вторым в масс-старте. #Спорт #конькобежный спорт #Коллальбо