Сатирические зарисовки на злободневные темы в «Тамаше», вековая мудрость и острословие акынов в «Айтысе», понятные каждому образы в программе «Кымызхана» полюбились миллионам. В городах, далеких аулах, на овцеводчес­ких фермах, пунктах заготовки зерна, крошечных разъездах – везде, где вещало ТВ, с нетерпением ждали эти передачи, выходившие преимущественно по выходным. Не успевшие к просмотру старались увидеть повтор в будние дни.

С тех пор минуло немало лет. Но время нисколько не умалило значимость тех программ – на них выросло не одно поколение соотечественников. И каждый, кто имеет отношение к индустрии кино или телевидения, знает о Смаилове.

Кому посчастливилось работать под его началом, понимает, как им повезло с наставником. Он дал путевку в мир эфира и многим журналистам, ставшим впоследствии мэтрами. Один из них – известный журналист, общественный деятель Гадильбек Шалахметов – вспоминает о своем учителе с большой благодарностью.

– Главной чертой личности Камала Сейтжановича была смелость. Он никогда не боялся неизведанного и призывал всех быть открытыми к новому. Воспитал принципиально новое поколение телевизионщиков, – говорит Гадильбек Шалахметов. – Он часто вспоминал режиссера Сергея Эйзенштейна, восхищаясь его умением видеть необычное в вещах обыденных, не уставал учить нас мыслить вне формата.

…Камал Смаилов родился в священном для казахов месте – Улытау. Окончив факультет журналистики Казахского государственного университета им. С. Кирова, работал в редакции газеты «Лениншіл жас», редактором журнала «Білім және еңбек». Затем находился на комсомольс­кой работе, работал в кино – директором киностудии «Казахфильм», председателем Госкомитета по кинематографии, в аппарате ЦК Компартии Казахстана и Совета Министров республики, замес­тителем председателя Гостелерадио Казахской ССР, председателем Совета по документальной прозе и публицистике Союза писателей Казахстана.

В копилке его творческих трудов немало публицистических книг, в числе которых «Твое счастье», «Все профессии хороши», «Размаха шаги саженьи», «Путешествие в XXI век», «Одиннадцатая», «Так рождается фильм» и другие.

Супруга Камала Смаилова Надля Шманова в своей статье «Все остается людям…» вспоминает годы, когда Камал был у руля «Казахфильма», как самые интересные. В 1964 году в организованный комитет по кинематографии Казахской ССР его председатель А. Федулин искал первого заместителя. Однажды на совещании он услышал выступление Смаилова – секретаря ЦК комсомола и увидел в нем разносторонне мыслящую личность, человека эрудированного, увлеченного. Камала отпустили не сразу. А через год ему предложили быть одновременно и директором киностудии «Казахфильм».

В 33 года Камал стал руководить производством, бюджет которого исчислялся сотнями тысяч рублей, и коллективом в 1 500 человек, где были маститые режиссеры, операторы, художники, музыканты, отмеченные званиями, наградами. Несмотря на явную молодость, Камал Смаилов довольно быстро и легко влился в сложный киношный мир, потому что сам был яркой творческой личностью, буквально окунулся в бурную среду кино, проявив организаторские способности и глубинное понимание искусства экрана. Его привлекли синтез, многосложность, масштабность, мобильность, оперативность, современность кинематографа.

Появлению культового фильма «КызЖибек» также способствовал Камал Сейтжанович, еще до прихода на «Казахфильм» мечтавший перенести на экран шедевр казахской культуры. В начале 1967 года, будучи директором «Казахфильма», он повез в Москву для утверждения в Госкино Союза три сценария, один из которых не приняли. Сложилась критическая ситуация: «горит» план киностудии. И Камал вспомнил, что в архиве лежит давнишний сценарий Габита Мусрепова «Гакку». Сценарий немедленно доставляют в Москву, и благодаря настойчивости Камала его уже под названием «Кыз-Жибек» (по предложению Смаилова) утверждают в Госкино СССР.

– У Камала было верное чутье на кинорежиссеров. Постановку «Кыз-Жибек» он сразу же предложил Султану Ходжикову, угадав в нем масштабную личность, способную поставить многослойный народный фильм. Эпопея с «Кыз-Жибек» – от идеи к фильму – начинается с осени 1967-го и продолжается до выхода картины в 1971 году. Фильм был настоящим детищем Камала. Он гордился тем, что стоял у истоков замысла и стал участником его воплощения, – вспоминает Гадильбек Шалахметов.

Есть своя история и у фильма «Конец атамана» – последней картины, поставленной Шакеном Аймановым. 5 февраля 1968 года в газете «Правда» был напечатан очерк «Меня должны расстрелять на рассвете». Камал Смаилов лежал простуженный, с высокой температурой. Прочитав материал, он сразу же понял, что тот может стать сюжетом неординарного фильма. Камал звонит из дома в Москву Андрону Михалкову-Кончаловскому и предлагает ему написать сценарий, ставить фильм без раздумья предлагает Шакену Айманову.

Bo время руководства Камалом Смаи­ловым киностудией и Госкино КазССР вышли известные и любимые фильмы: «Земля отцов», «Крылья песни», «Тревожное утро», «За нами Москва», «Ангел в тюбетейке», «Выстрел на перевале Караш», «Песнь о Маншук», «Конец атамана», «Кыз-Жибек», «Лютый», «Транссибирский экспресс».

В 1967-м к нему обращается художник, режиссер Амен Хайдаров с предложением создавать на «Казахфильме» мультипликационные фильмы. Камал Сейтжанович сразу же поддержал его, пошел на явный финансовый риск, переведя на создание мультфильмов незапланированные деньги. Первый «незаконный» мультфильм «Почему у ласточки хвост рожками?» зрители встретили с большим воодушевлением, он был удостоен второй премии и приза на III Всесоюзном кинофестивале в Ленинграде и с триумфом вошел в историю казахского кино.

Камал Смаилов заботился и о будущих кадрах. В Москву для обучения во ВГИКе отправлялась талантливая творческая молодежь. Немало из них стали знаменитыми режиссерами, актерами, сценаристами. Будучи человеком передовых взглядов, Камал Смаилов стремился вперед, старался взять у других стран то, что позволит нашему телевидению не быть в отстающих. Так, именно он инициировал приобретение нового американского цифрового оборудования в телестудию.

Дальновидный и прозорливый руководитель, он обладал удивительным чутьем настоящего мастера. Умело предугадывал возможное развитие событий, давал наставления своим последователям и ученикам. Одним из таких публичных наставлений является письмо Камала Смаилова к Гадильбеку Шалахметову.

Обращаясь к своему ученику, он, в частности, пишет: «Если в наше шумное время человек, уставший от проблем, хочет, придя домой, забыться, отрешиться от всего, уйти в свои чувства и переживания и таким образом обрести покой, то способствовать этому настроению будут книга и голубой экран. Учитывая это, можем сказать, что потребности эти могут удовлетворить программы о литературе, театре, кино, музыке. Поэтому необходимы передачи, согревающие душу человека, взывающие к его чувствам, будоражащие разум. Конечно, создание таких передач сопряжено с трудностями и обходится в копеечку, но именно они останутся в духовном наследии народа. Каждая минута эфира – это бешеные деньги, энергия. Если в этот поток вольются с экрана потоки чувств, новых сведений, знаний, мыслей – было бы чудесно.

Стремление к этому – вот сама цель! Перестройка расширила творческие возможности, дала свободу. Было бы хорошо, если на экране на смену тем, кто без запинки может прочитать подготовленную на бумаге информацию, чаще выходили бы те, кто выражает собственное мнение… Народ отдает предпочтение не тем передачам, в которых бурлят страс­ти политических собраний, а тем, что несут знания, заставляют размышлять. Хотелось бы, чтобы такие передачи, как «Қарыз бен парыз», «Ақиқат», стали острее, глубже».

…Каждый из нас оставляет после себя наследие. Будет ли это тяжкий груз или кладезь мудрости, выбирает сам человек. Можно продолжать жить и после ухода – в своих делах, учениках, детях. Именно таким человеком, зажигающим свет творчества, дарящим знания, был Камал Смаилов. Перефразируя Маяковского, можно сказать: «Если звезды зажигаются, значит, им повезло встретить настоящего мастера своего дела».