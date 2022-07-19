Здесь готовят инженеров

Образовательные программы, исследовательские проекты, оснащенность, партнерство на мировом уровне, условия для жизни и творчества студентов – эти и другие моменты деятельности Восточно-Казахстанского технического университета им. Д. Серикбаева стали темой отчета и. о. председателя правления – ректора, кандидата технических наук Сауле Рахметуллиной.

Ежегодно руководство вуза в соответствии с уставом НАО «ВКТУ им. Д. Серикбаева» отчитывается перед общественностью об итогах прошедшего учебного года.

В этом году на встречу собрались студенты, родители, активисты, представители предприятий-парт­неров, бизнес-сообщества, СМИ, экоорганизаций. Как рассказала и. о. председателя правления – ректор Сауле Рахметуллина, в рамках упора на инженерно-техническое образование, обозначенного Президентом Касым-Жомартом Токаевым, ВКТУ станет Центром академического превосходства в горно-металлургической отрасли.

Уже сегодня доля образовательных программ университета, вошедших в пятерку лучших по версии палаты предпринимателей «Атамекен», составляет 62%. Доля бюджета, формируемого за счет научных проектов, достигает 18%, что больше, чем в среднем по стране. Вуз занимает высокую позицию в мировом рейтинге QS EECA, первым в Казахстане прошел международную сертификацию системы менеджмента противодействия коррупции ISO 37001, охватывающей все виды дея­тельности. С 2021 года заработная плата научно-преподавательского состава поднялась вдвое.

– Процент трудоустройства наших выпускников вырос до 96%, – рассказала руководитель. – У ВКТУ исторически сильные связи с предприятия­ми – лидерами экономики региона. Молодые специалисты востребованы на производствах «Казцинка», Ульбинского металлургического завода, титано-магниевого комбината, группы «Казминералс», компаний «Казатомпром», «Самруқ-Қазына». Более того, наши ребята трудятся в таких мировых компаниях, как ERG, Volkswagen, Simens, Microsoft, Rosneft.

Для популяризации инженерного образования университет соз­дал систему взаимосвязанных модулей PreUniversity – University – PostUniversity. Всего на этапе PreUniversity в сетевую инженерную школу EKTU Educational Academy с углубленной физико-математической подготовкой вошли 27 школ, в том числе сельских. Весной для 200 педагогов вуз провел курсы повышения квалификации. А сегодня, во время каникул, занятия проводятся с детьми в летнем кампусе «Прос­тор». Учеба, исследования, отдых, общение! Всего за лето лагерь примет 100 ребят. Лучших выпускников школы ждут гранты и приглашение в научные проекты.

При поступлении в университет воспитанники сетевой школы включаются в проект «Лидеры инженерного образования» – ведут исследования, получают профессиональный английский, навыки критического мышления, производственную прак­тику, стипендии и последующее 100% трудоустройство на ведущих предприятиях региона.

В ВКТУ заботятся также о развитии своего кадрового потенциала. В минувшем учебном году 11 ученых выиграли стипендию «Болашақ» для научной стажировки в таких университетах, как University of Washington, Coventry University, University of Lincoln, МГУ им. М. Ломоносова, Высшая школа экономики, Akdeniz University. Одиннадцать человек защитили степень магистров делового администрирования, 18 исследователей стали докторами PhD. В минувшем учебном году в вузе вели обучение 59 иностранных профессоров с высоким индексом Хирша. В этом планируется пригласить 65 ученых.

– В 2021 году мы сделали ревизию образовательных программ на основе собственной уникальной методики, которая была представлена вузам страны как лучшая практика, – пояснила и. о. ректора. – От части программ вуз отказался, другие прошли апгрейд.

Например, вуз совместно с университетами Испании, Италии, Словении разработал программу «Технологическое предпринимательство» для обучения предпринимательским навыкам технарей. Кроме того, появилась программа «Медицинский инжиниринг», ориентированная в том числе на студентов из Пакистана и Индии. Вместе с американским университетом Делавэра идет работа над программой «Возобновляемая энергетика». С ведущими вузами Москвы и Новосибирска реализуются программы двойного диплома в области ядерной энергетики, математического и компьютерного моделирования, металлургии и другие.

На сегодня в ВКТУ действуют 12 центров компетенций и транс­фера технологий. Закуплено современное оборудование на сумму более 1,7 млрд тенге, что позволило на треть обновить научно-техническую базу университета. В перспективе вуз, по словам Сауле Рахметуллиной, видит себя на ведущих позициях по подготовке инженерных кадров в Центральной и Юго-Восточной Азии. В университете, например, разработали технологию 3D-печати 35 образцов имплантов. Это первые казахстанские импланты! Они успешно установлены уже 19 пациентам. Сейчас совместно с Всеукраинской ассоциацией челюстно-лицевой хирургии ученые взялись за разработку персонализированных медицинских имплантов. В партнерстве с Медицинским университетом Семея реализуется проект по выпуску хирургических инструментов. Только по трем целевым исследованиям на уровне министерств финансирование превысило 1,2 млрд тенге.

– В целях коммерциализации наших разработок мы формируем партнерскую сеть с университетами мирового уровня и планируем партнерство с ведущими мировыми компаниями Siemens, Kawasaki, Huawei, – поделилась планами и. о. ректора. – Мы готовы разработать и транслировать Единый стандарт инженерного образования. Основа – требования Международного инженерного альянса Washington Accord с обязательной высокой долей научно-исследовательской и проектной части в обучении. Сейчас мы «достраиваем» контент, чтобы компетенции казахстанских инженеров получили признание на международном рынке труда.

В ходе встречи руководителю вуза поступило много вопросов и предложений. Родители услышали о современной инфраструктуре для занятий молодежи спортом и творчеством. Есть залы, площадки воркаута, фитнес-залы, проект ANGAR по развитию студенческого предпринимательства, библиотеки, пресс-центр и многое другое. Представитель областной палаты предпринимателей предложил вузу взяться за исследование в сфере туризма, чтобы определить границы антропогенной нагрузки на заповедники и выдать рекомендации по созданию инфраструктуры. Активисты выразили надежду на включение ученых ВКТУ в исследования, связанные с гендерными вопросами.

Как прозвучало в ходе отчетной встречи, университет, созданный 64 года назад, выполняет свою миссию по подготовке высококвалифицированных кадров для Восточного Казахстана и страны в целом, а также обеспечивает трансфер инноваций.