Здесь учатся Родину защищать

Дисциплина – всему голова. Так в двух словах можно сказать о процессе обучения в колледже в целом. Здесь хоть и не совсем армия, но все подчинено строгой дисциплине, и это оправдано. Чтобы служить в рядах Вооруженных сил, необходимы не только желание, но и умение следовать правилам.

В колледже ребята обучаются по четырем специальностям: «техник средств связи, радио­электроники и коммуникаций», «техник по эксплуатации и ремонту вооружения и военной техники», «управление инженерно-саперными подразделениями» и «управление подразделениями войск РХБЗ». Период обучения составляет 2 года и 10 месяцев.

Поступив после 9-го класса, на выходе выпускники получают квалификацию и сразу начинают служить. На третьем курсе кадеты принимают военную присягу и заключают контракт для прохождения воинской службы на должностях сержантского состава на установленный срок.

Проще говоря, за неполных три года юноша получает профессию, а также возможность продолжить обучение в специализированном вузе совершенно бесплатно. Но направление в вуз получают не все, а только отличники учебы.

Нурым Ауесхан учится в колледже второй год, приехал из Алматинской области. Он будущий связист.

– Быть военным я мечтал с детства. Видел офицеров в форме и хотел быть таким же, – говорит он.

Нурболат Жуман, его друг, тоже из Алматинской области. Парни учатся вместе и уже через год, получив профессию, начнут свою службу.

– Учиться нелегко, дисциплина здесь строгая. Но мне нравится, родители радовались, когда я поступил,– делится Нурболат.

Задняя стена кабинета заставлена радиоустройствами, которые простые обыватели видят разве что в фильмах. Большие приемники предназначены для обеспечения высококачественной передачи голоса и данных в условиях радио­электронной войны и современного боя. Кроме того, у радиостанции есть функции навигации, и это позволяет указывать точные данные о местонахождении, что важно в боевой обстановке.

В учебный класс заходят еще ребята, все они в камуфляжной одежде. К слову, в колледже выдают полное обмундирование: форму повседневную, парадную, полевую и спортивную, верхнюю одежду, обувь на все сезоны, канцелярские товары и даже средства личной гигиены.

Будущие сержанты показывают и рассказывают нам все об этих радио­станциях, демонстрируют их работу. Уже после второго курса курсанты выезжают на полевую практику, где будут все теоре­тические знания, полученные на занятиях, применять в деле.

На самой верхней полке стоят вертикальные «пирамиды», как я назвала их про себя. Оказалось, что это антенны от радиостанций, которые прикрепляются к крыше кабины автомобиля.

В следующем кабинете будущие связисты изучают азбуку Морзе. К каждой парте приделан специальный аппарат, перед глазами сама азбука. Точка, тире – это буква «а», а тире и три точки – это уже «б». Сегодня, когда есть множество средств связи, эта система передачи данных при помощи точек и тире кажется устаревшей. Но это не так. Помимо военных, азбуку Морзе знают и авиадиспетчеры, и если вдруг современная аппаратура по разным причинам выходит из строя, особенно в военных условиях, Морзе – самый доступный способ передать и принять сигнал на дальних расстояниях даже при сильных радиопомехах. В среднем связист может передать в минуту от 60 знаков. Я попробовала «выстучать» свое имя, и это оказалось очень нелегко. Помимо ловкости, нужна высокая концентрация внимания и, конечно, блестящая память.

Заглянули мы и в спортзал, там как раз шел футбольный матч. Разгоряченные парни, не замечая ничего вокруг, носились за мячом, все же футбол – это один из любимых видов спорта мужчин всех возрастов. За стеной – зал, оборудованный для занятий тяжелой атлетикой: скамьи для жима, штанги, гири, гантели и другой инвентарь. И он тоже не пустует, там занимаются те, кому по душе побеждать, поднимая тяжелый металл.

К слову, в колледже есть также бассейн, ведь умение плавать – одно из базовых для военного человека. Есть также секции волейбола, шахмат, музыкальные кружки. И даже свой домбровый оркестр «Ер Туран». Мы идем в актовый зал, чтобы послушать оркестр. Подходя, слышим музыку, но не домбры и голоса, а очень даже попсовую. Оказалось, парни танцуют.

– Это они готовятся к дискотеке, – говорит подполковник Марат Болсаев, он же заместитель директора по воспитательной части.

– У вас бывают дискотеки?

– Конечно. Мы и девушек из колледжа приглашаем вместе с кураторами, – улыбается Марат Амантаевич.

– Парни находятся здесь круг­лые сутки, все подчинено строгим правилам. У нас под запретом смартфоны, выдаем их пару раз в неделю только для связи с родными. Как и любому человеку, им необходима перезагрузка, и хочется немного отвлечься от рутины, поэтому да, организуем танцевальные вечера.

…Казахские кюи всегда очень звучные и будят сердце, а в исполнении юношей в форме из оркестра «Ер Туран» они звучат еще и торжественно.

На сцене зала за пианино сидит паренек и играет удивительно красиво. Это курсант Наурыз Адият, он учится на втором курсе, приехал из Актау.

– В нашей семье нет военных и офицеров, все идут в нефтяники. Но я мечтал быть военным, поэтому готовился и поступил сюда, – рассказывает Наурыз.

Выросший в многодетной семье юноша очень талантлив, умеет играть на нескольких музыкальных инструментах: домбре, баяне, пианино, гитаре. Учится тоже хорошо.

В фойе мы видим первокурсников над шахматами, они немного спорят, но весьма цивилизованно. Идем знакомиться с ними.

– Мой папа – офицер, я всегда хотел пойти по его стопам, вот и поступил сюда, – говорит Ансар Мейрам. Родители его живут в Кас­келене, а он в столице получает образование, чтобы продолжить семейную династию.

– В данное время в колледже обучаются 354 курсанта, прием документов начнется как обычно, с 1 по 20 августа, – рассказывает начальник отдела по учебно-методической работе Максат Бектурганов.

В ночное время в колледже осуществляется дежурство, в одной смене шесть сотрудников остаются здесь, чтобы обеспечивать порядок.

– У вас учатся дети из разных регионов, из разных семей. Как вам удается объединить их и сделать командой? – спрашиваю я, искренне желая знать, как можно организовать мальчиков с разными характерами.

– Первый год обычно ребята узнают друг друга, привыкают к новому режиму, новым правилам. К концу первого курса они уже дружат. Мы всегда рядом, у кого есть вопросы, после занятий могут оставаться, заниматься дополнительно. Еще есть кружки, секции, по интересам начинают дружить, – говорит Максат Бектурганов.

– К слову, такая дружба завязывается навсегда, – говорит подполковник Марат Болсаев, я сам выпускник «суворовского» училища в Алматы, и сейчас в любом городе есть наши ребята. Мы до сих пор общаемся.

– Да, я тоже там учился, только на два курса выше. Все так и есть. Мужская дружба, зародившаяся в годы учебы, остается на всю жизнь, – соглашается с ним коллега.

…Когда мы уходили, в фойе нес­колько ребят все так же играли в шахматы, небольшая группа пошла в спортзал, увлеченно о чем-то споря, двое юношей занимались на плацу… Военный колледж продолжал жить по заведенному распорядку, который мы ненадолго нарушили съемками и интервью.

На КПП возвращаем карту гос­тя. И уходим полные надежд, что будущие сержанты – каждый из них – найдет свое место и на службе, и в жизни, а большая часть станет кадровыми офицерами, что усилит нашу армию.