Здоровье в моде!

Акция «Здоровым быть модно» прошла в рамках национальной молодежной декады «Жастармен бірге!». Организаторы и участники акции пропагандировали здоровый образ жизни, формировали негативное отношение к никотину, наркотикам и алкоголю.

Волонтеры фронт-офиса «Birgemiz: Saýlyq» предлагали прохожим приседать, отжиматься, прыгать на скакалке. За успешное выполнение каждого задания активисты получали призы.

На площади перед Домом дружбы работал консультативный кабинет, в котором медицинский работник не только отвечал на вопросы о здоровом образе жизни, но и помогал измерить артериальное давление.