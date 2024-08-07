Здоровье в моде! Статьи 7 августа 2024 г. 1:00 86 Андрей Кратенко собственный корреспондент по СКО Жители Петропавловска втянулись в продвижение здорового образа жизни. фото автора Акция «Здоровым быть модно» прошла в рамках национальной молодежной декады «Жастармен бірге!». Организаторы и участники акции пропагандировали здоровый образ жизни, формировали негативное отношение к никотину, наркотикам и алкоголю. Волонтеры фронт-офиса «Birgemiz: Saýlyq» предлагали прохожим приседать, отжиматься, прыгать на скакалке. За успешное выполнение каждого задания активисты получали призы. На площади перед Домом дружбы работал консультативный кабинет, в котором медицинский работник не только отвечал на вопросы о здоровом образе жизни, но и помогал измерить артериальное давление. #акция #Петропавловск #ЗОЖ #Birgemiz: Saýlyq