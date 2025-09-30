По информации руководителя департамента по управлению земельными ресурсами Жалгаса Сулейменова, с начала 2025 года проведено 129 проверок почти на 270 тыс. га. В результате выявлено 81 нарушение, наложены штрафы на сумму 8,9 млн тенге, в бюджет дополнительно поступило свыше 116 млн тенге налогов.

– Некоторые хозяйства добровольно отказались от неиспользуемых участков, что позволило вернуть в госсобственность около 30 тысяч гектаров, – отметил Жалгас Сулейменов.

Заместитель руководителя управления сельского хозяйства и земельных отношений Асхат Рамазанов уточнил, что из изъятых угодий более 387 тыс. га уже перераспределено. При этом, по его словам, выполнение плана по возврату земли в 2025 году остается неравномерным: при целевом показателе 100 тыс. га пока возвращено 64,1 тыс.