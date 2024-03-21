Земли и пастбищ хватит всем

– Нуржан Кемерович, расскажите, пожалуйста, подробнее о поправках к закону. Почему казахстанцами они восприняты неоднозначно?

– Упомянутым выше законопроектом внесены поправки в Земельный и Лесной кодексы, законы «О местном государственном управлении и самоуправлении» и «О пастбищах». Так вот кто-то из комментаторов неверно истолковал одну из поправок, вырвав слова из текста, а некоторые СМИ подхватили «эстафету».

Скорее всего, это связано с исключением нормы по предоставлению пастбищ без конкурсов, где есть слова «безвозмездное пользование». Статья 36 Земельного кодекса позволяла прямое предоставление пастбищ для отгонного животноводства и для выпаса скота населения сроком до пяти лет.

По данным Комитета по управлению земельными ресурсами Министерства сельского хозяйства, за два года вне конкурсов физическим и юридическим лицам было выделено более двух миллионов гектаров пастбищ, то есть эта норма стала масштабной «лазейкой» по выдаче земель вне конкуренции.

В целом хочу отметить, что все комитеты Мажилиса представили положительные заключения по данному законопроекту. Было проведено 20 заседаний рабочей группы и два расширенных заседания Комитета по аграрным вопросам с участием представителей госорганов, общественных организаций, экспертов и сельскохозяйственных товаропроизводителей. Документ уже одобрен Сенатом и подписан Президентом.

– Что было до внесенных поправок и что мы имеем сейчас?

– В целях создания системы управления пастбищами в 2017 году был принят Закон РК «О пастбищах». Одним из основных его нововведений являлось то, что для каждого сельского округа с учетом местных природно-климатических особенностей и сложившихся традиций выпаса скота должен быть разработан соответствующий план. Предполагалось, что в дальнейшем в соответствии с ним и будет происходить процесс распределения и использования земель.

Однако этого не произошло. На сегодня фактическое использование земель и проведение конкурсов по предоставлению земельной аренды не соответствуют разрабатываемым планам. По-прежнему пастбища используются фрагментарно и бессистемно, что не только приводит к деградации угодий, но и в целом негативно сказывается на развитии животноводства.

Поэтому мы внесли ряд концептуальных изменений в документ. Предусмот­рено наделить Министерство сельского хозяйства полномочием по разработке и утверждению типовых планов управления пастбищами. Изменены содержание и сроки их использования с двух до пяти лет.

Но основополагающие поправки заключаются в том, что предоставление пастбищ (проведение конкурсов) и резервирование земель для нужд сельского округа будет проводиться в соответствии с принятыми планами. Эти нормы позволят вовлечь местные сообщества в управление местами для выпаса скота.

В новом законе мы ввели такое понятие, как «общественные пастбища». Теперь, если для скота личных подворий не хватает земель для выпаса, а это сейчас наиболее проблемный вопрос, появляется возможность резервировать и использовать любые другие высвободившиеся участки.

– Почему часто приходится слышать от сельчан, что не хватает мест для выпаса?

– В советский период границы земель, в том числе пастбищ вокруг населенных пунктов были определены, и их использовали для выпаса скота населения. Однако в последующем многие акиматы эти границы не утвердили и стали передавать данные участки под пашню, орошение, строительство МТФ и так далее.

Решения по выделению вышеназванных участков зачастую выносились в пользу определенных лиц, и у местного населения сократились места для выпаса. Два года назад эту проблему уже пытались решить, прописав в законе, что в случае возврата земельного участка в пользу государства бюджет может возместить сумму, затраченную фермерами на его освоение.

Но, насколько мне известно, ни одного такого случая не зарегистрировано. И надо понимать, что государство не настолько богатое, чтобы возвращать землю и еще выплачивать компенсацию.

Нами принята норма о том, что теперь общественные пастбища запрещается переводить в другие виды земель сельскохозяйственного назначения. Для улучшения ситуации в земельных вопросах партией «Amanat» была инициирована целая программа «Жер аманаты», за два года удалось вернуть около 10 миллионов гектаров исполь­зуемых с нарушением земель, в том числе вокруг населенных пунктов.

– То есть принятые поправки должны решить вопрос с общественными пастбищами в пользу местного населения? Верно?

– Безусловно! Люди будут пасти свой скот по-прежнему бесплатно. Здесь мы решаем проблему номер один. Другое дело, что у нас в Казахстане достаточно земель, но их почему-то не хватает. Возникает вопрос: правильно ли мы их распределяем?

При анализе выяснилось, что зачас­тую крупные наделы не используются по причине отсутствия достаточного числа скота у землевладельцев. Поэтому в статью 92 Земельного кодекса мы внесли важную поправку по изъятию земель в зависимости от наличия скота. В частности, изменен критерий факта неиспользования пастбищ путем увеличения числа сельскохозяйственных животных, необходимых для выпаса, с 20 до 50% от нормы нагрузки.

Например, до принятия закона было так. Пастбище рассчитано на 1 000 голов. Если у фермера имеется 20%, или 200 голов, то участок считается освоенным.

Теперь, согласно принятой норме, у фермера должно быть не менее 50%, или 500 голов. Если их нет, то часть земли придется вернуть.

Сначала фермеру сделают предупреж­дение, и если за год ситуация не изменится, то угодья будут возвращены в судебном порядке. В настоящий момент рассчитано, что при такой норме возврату подлежит около 20 миллионов гектаров земли! Это огромный массив.

– Какова реакция людей, у которых изымают земли?

– Когда-то эти участки раздавали фермерам с расчетом на перспективный прирост скотопоголовья, но прошло немало времени, а поголовье не выросло. И вышло как в старой и всем известной пословице про собаку на сене...

Конечно, претензии есть, но у этих пользователей было достаточно времени, чтобы исправить ситуацию. Имеются случаи, когда пять-шесть крупных хозяйств разобрали все пастбища в округе, при этом у нас есть молодежь, которая тоже желает развивать сельское хозяйство, например, по программе «Ауыл аманаты». Как быть? Земельные наделы нужны всем, в то же время небольшие участки под пастбища для начинающих хозяйств предоставлять не совсем удобно и экономически нецелесообразно. Во всем мире эта проблема решается через кооперацию.

Поэтому в одной из инициированных нами поправок закреплено следующее положение: при участии в земельных конкурсах сельскохозяйственных кооперативов следует предусмотреть преимущество в виде присвоения им дополнительных баллов. Поправка внесена прежде всего с целью поддерж­ки небольших фермерских хозяйств и стимулирования кооперации.

– Будет ли эта система применима к крупным хозяйствам?

– У крупных хозяйств такой необходимости нет, они имеют мощную материально-техническую базу и финансы. По действующим правилам Комитета по земельным ресурсам на сегодня земельные конкурсы проводятся по принципу «у кого больше инвестиций, тот и победитель». Порой доходит до абсурда, когда даже мелкие фермеры научились «рисовать» огромные инвестиции и таким образом выигрывать конкурсы.

Для справедливого и объективного подхода в этом вопросе мы прописали в законе, что земли необходимо распределять согласно планам управления пастбищами, где будут указаны зоны общественных пастбищ, для субъектов МСБ, отдельно для крупного бизнеса и инвестиционных проектов. То есть конкурсы должны проводиться в соответствии с принятыми планами.

– Какого эффекта Вы ожидаете в результате внесенных поправок?

– Самое главное, что теперь население будет вовлечено в процесс распределения пастбищ. Пока люди нам неохотно верят, и на это есть причины.

Выше я уже говорил, что Закон «О пастбищах», принятый в 2017 году, оказался неэффективным. Встречаясь с населением в регионах, мы не раз слышали скептические заключения от местных жителей о том, что они знают об этом законе, но положительного результата не заметили. Сейчас наша задача – довести до населения важную мысль: при рассмотрении плана управления пастбищами они должны принимать в этом непосредственное участие и тем самым управлять землями.

– Проводится ли соответствующая разъяснительная работа? В некоторых регионах сезон выпаса уже начался.

– Мы ждали, когда законопроект пройдет все положенные этапы и процедуры. Сейчас, когда он подписан Президентом и должен вступить в силу в конце апреля, планируем вплотную заняться воплощением его норм на практике.

Задача по его разъяснению будет возложена на Министерство сельского хозяйства и акиматы. В принятом законе предусмотрены также вопросы по восстановлению пастбищ. Участки, закрепленные за сельскими акиматами, то есть общественные пастбища, будут улучшаться за счет местного бюджета.

Выгоны хозяйствующих субъектов, если там будут посеяны многолетние травы, будут субсидироваться.

– Что подразумевается под улучшением пастбищ? Расскажите, пожалуйста, подробнее.

– Пастбища делятся на естественные, созданные природой, и культурные, которые засеяны людьми. У нас есть регионы, где когда-то, во время освое­ния целины, места для выпаса были перепаханы, и впоследствии на этих территориях начались пылевые бури.

Потом было решено вернуть данные земли в первоначальное состояние, и их засеяли многолетними травами.

В основном житняком. После этого периода нигде массовым посевом пастбищ никто не занимался.

Есть единичные случаи, когда некоторыми фермерами, а где-то акиматами или в рамках пилотных проектов международных институтов развития проводятся такие работы. Проблема в том, что многие не хотят вкладывать в такие мероприятия средства, надеясь, что трава вырастет сама. Но продуктивность пастбищ из года в год ухудшается, а местами мы получили деградацию и даже опустынивание земли.

По этой причине в законе теперь мы обязываем акиматы улучшать пастбища, находящиеся в их распоряжении, за счет местных бюджетов. Сегодня по программе «Ауыл – ел бесігі» в селах строят дороги, водопроводы, социальные объекты, проводят Интернет. Теперь задача местных исполнительных органов – создавать производственную инфраструктуру: полигоны для бытовых отходов, скотомогильники, ветеринарные пункты, а также развивать пастбищную инфраструктуру.

Отдельно в законе предусмотрено, как я отмечал, субсидирование тех сельскохозяйственных товаропроизводителей, кто будет проводить коренное или поверхностное улучшение пастбищ путем посева кормовых культур.

– Каким образом это можно будет проконтролировать?

– Мы намерены проводить мониторинг деятельности в регионах на предмет того, как акиматы справляются с поставленными задачами и кто наиболее ориентирован к нуждам народа.

Теперь, согласно принятым поправкам, каждый регион будет разрабатывать еще и свой стратегический план развития пастбищ, тогда как районы должны стать его исполнителями. Дело в том, что у каждой области есть свои особенности, и одинаковой стратегии для всех быть не может, поэтому законом предусмотрена разработка стратегических региональных планов развития пастбищ.

– Что Вы можете сказать относительно пастбищ, находящихся в Лес­ном фонде?

– Пастбища в Лесном фонде – самые ценные с хорошим травостоем. Эти земли предоставляются по собственным правилам Комитета лес­ного хозяйства и животного хозяйства Министерства экологии и природных ресурсов.

Чтобы процесс предоставления пастбищ и сенокосов в Лесном фонде стал более прозрачным, мы прописали норму, когда лесные хозяйства, находящиеся на территориях конкретного сельского округа или района, должны ежегодно передавать в акиматы информацию для включения в план, сколько пастбищ и сенокосов имеется, их статус использования.

Кроме того, теперь уже в Законе «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам использования пастбищ» указано, что лица, которые включены в План управления пастбищами, то есть их местные пользователи, имеют приоритетное право участия в конкурсах и получения угодий в Лесном фонде.