Земли и пастбищ хватит всем
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Беседовала Асель Шаяхмет
В середине прошлого месяца в казахстанских СМИ была растиражирована новость о том, что в республике якобы планируют запретить безвозмездное использование пастбищ. Такая идея вызвала волну негодования, особенно в сельской местности, и редакция «Казправды» решила разобраться в данном вопросе. Оказалось, депутаты Парламента действительно разработали
проект Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые вопросы использования пастбищ», но не с целью каких-то запретов. Одним из авторов поправок и руководителем рабочей группы по законопроекту стал депутат Мажилиса Нуржан Ашимбетов, к которому мы и обратились за разъяснениями.