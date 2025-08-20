Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В результате вмешательства прокуратуры области Абай в госсобственность возвратили более 10 тыс га земли, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на региональный надзорный орган

Сотрудники прокуратуры Жанасемейского района провели анализ соблюдения требований земельного законодательства, в ходе которого были выявлены нарушения в сфере управления земельными ресурсами.

В соответствии с Земельным кодексом, земельные участки могут предоставляться гражданам и юридическим лицам в аренду.

«Было установлено, что по 13 земельным участкам общей площадью свыше 10 тысяч гектаров, стоимостью более 263 млн тенге, срок действия договоров аренды истек в 2024 году. Однако уполномоченный орган не принял меры по изъятию данных участков и их возврату в госсобственность, что является нарушением действующего законодательства. Только после проверки прокуратуры района указанные земельные участки возвращены в госсобственность», – сказано в информации.

За ненадлежащее исполнение должностных обязанностей к дисциплинарной ответственности привлекли руководителя районного отдела земельных отношений.