Срок действия договоров аренды истек в 2024 году
В результате вмешательства прокуратуры области Абай в госсобственность возвратили более 10 тыс га земли, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на региональный надзорный орган
Сотрудники прокуратуры Жанасемейского района провели анализ соблюдения требований земельного законодательства, в ходе которого были выявлены нарушения в сфере управления земельными ресурсами.
В соответствии с Земельным кодексом, земельные участки могут предоставляться гражданам и юридическим лицам в аренду.
«Было установлено, что по 13 земельным участкам общей площадью свыше 10 тысяч гектаров, стоимостью более 263 млн тенге, срок действия договоров аренды истек в 2024 году. Однако уполномоченный орган не принял меры по изъятию данных участков и их возврату в госсобственность, что является нарушением действующего законодательства. Только после проверки прокуратуры района указанные земельные участки возвращены в госсобственность», – сказано в информации.
За ненадлежащее исполнение должностных обязанностей к дисциплинарной ответственности привлекли руководителя районного отдела земельных отношений.