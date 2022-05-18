Статьи Зеркальце для Маншук 18 мая 2022 г. 0:00 Ульянкина Елена собкор по Карагандинской области В этом году исполняется 100 лет со дня рождения легендарной Маншук Маметовой. «Пришлите мне зеркальце, я и здесь хочу быть красивой», – писала родным с фронта Маншук Маметова. Ей тогда было всего 20 лет. Девушка, как и другие представительницы прекрасного пола, ухаживала за собой, насколько это возможно в полевых условиях. В армии существовал официальный банный день, но с горячей водой была напряженка. Мыло тоже считалось роскошью. Сначала боец должен был постирать обмундирование, а потом уже помыться сам. Но женщине и на войне хотелось оставаться нежной и привлекательной. – В письме Маншук написала: «Волосы я остригла, потому что они не лезут в шапку», – вспоминает ее двоюродная сестра Ханшаим Джумабаева. – А косы у нее были длинные, до пояса. Зеркальце, маленькое, похожее на блокнот, мы сестре отослали. И еще отправили расческу, хотя она ее не просила. Мы понимали, что на фронте для девушки это нужная вещь. Ханшаим Максутовна Джумабаева – двоюродная сестра первой девушки-казашки, удостоенной звания Героя Советского Союза. Она труженица тыла, живет в Караганде. Сюда ее после аспирантуры отправили работать в учительском институте. Сейчас это Карагандинский университет имени Букетова. В нем Ханшаим Максутовна проработала 41 год, преподавала русскую и зарубежную литературу. А до Великой Отечественной войны она жила в Алма-Ате и росла вместе с Маншук. Будущая легендарная пулеметчица была на три года старше двоюродной сестры. – Мы с Маншук жили в одной комнате и спали на одной железной кровати, – рассказывает карагандинка. – Она всегда опекала меня. Заплетала косы и завязывала бантики. Зимой мы вместе ходили на каток, а летом ездили купаться на Иссык-Куль. Какая была Маншук? Спокойная, добрая, сердобольная. Она же была приемной дочерью у своих родителей – тети Амины и дяди Ахмета Маметовых. Я у своих родителей тоже приемная. Меня в полтора года отдали на воспитание в семью дяди Максута, потому что у него и его жены не было своих детей. Видимо, настоящие родители Маншук посчитали, что в семье Маметовых их девочке будет лучше – они смогут дать ей хорошее образование и обеспечить безбедное будущее – и не ошиблись. Маншук хорошо училась в школе и поступила в мединститут, решив стать врачом, как ее приемный отец Ахмет. Он возглавлял научно-исследовательский институт кожных и венерологических заболеваний в Алма-Ате. В 1938 году его арестовали как бывшего деятеля западного крыла Алаш Орды, а потом расстреляли, но семью об этом тогда не оповестили. – В школе Маншук училась хорошо, но отличницей не была, – говорит двоюродная сестра героини. – Ей не давался русский язык. Учительница как-то ей сказала: «Больше, чем на четверку, ты не знаешь». А мы учились в русской школе. Надо сказать, что Маншук была аккуратной в приготовлении домашних заданий, в одежде, в учебе и в спорте. Самое удивительное для меня, что она в те еще мирные времена тянулась к стрельбе. Ходила в тир и брала меня с собой. Маншук часто попадала в «десяточку», а я больше «восьмерки» не могла выбить. Уже потом, когда началась война, мы, ее родные, узнали, что она получила нагрудный знак «Ворошиловский стрелок». Маншук не говорила ни матери, ни сестре о том, что хочет на фронт. Пошла в военкомат и записалась в ряды добровольцев, но ей пришел отказ. Однако девушку это не остановило. Она все-таки добилась своего. В августе 1942 года Маншук стала писарем в штабе 100-й казахской отдельной стрелковой бригады, потом была медсестрой. На фронте она окончила курсы пулеметчиков, и ее назначили командиром расчета. – В одном из писем Маншук написала: «Из винтовки стрелять – результатов мало. Я перешла на станковый пулемет», – вспоминает Ханшаим Джумабаева. – Сами понимаете, пулемет – это тяжелое оружие. И она, хрупкая девушка, перетаскивала его с места на место. Мы до сих пор удивляемся, как ей хватало сил со всем справляться. Ни в школе, ни в мединституте у Маншук, по словам ее сестры, поклонников не было. Возможно, тайные воздыхатели и существовали, но никак себя не проявляли. Мама у девушки была строгая. Она считала, что ее дочь в первую очередь должна получить хорошее образование. А потом уже можно думать о любви и создании семьи. – А вот на войне у Маншук был поклонник, – продолжает Ханшаим Максутовна. – Я об этом точно знаю, хотя она ни мне, ни своей маме о нем ничего не писала. Его звали Анатолий Сокальский – это ее сослуживец. Он прислал мне письмо, в котором сообщал, что Маншук погибла в бою под Невелем, а сам он находится в лазарете. Парень писал, что после войны они собирались пожениться. Это важные слова. Чужой человек такого бы не написал. В разных источниках, повествующих о судьбе Маншук Маметовой, упоминается некий Нуркен Кусаинов. Якобы он был возлюбленным легендарной пулеметчицы. Однако ее родные это отрицают. Они не исключают, что такого человека и не существовало вовсе. Ведь Маншук не упоминала его имени ни в одном из своих писем. – Маншук, находясь на фронте, не писала нам о том, как там тяжело и сколько ей приходится терпеть лишений, – подчеркивает ее двоюродная сестра. – Она старалась нас поддержать. Писала так: «Здесь у меня судьба шаткая. Если со мной что-то случится, не плачьте». До своего 21-го дня рождения Маншук Маметова не дожила всего неделю. Она погибла 15 октября 1943 года в бою под Невелем, который пытались отбить у советских войск фашисты. Ее батальон занял одну из высот к северу от города. Немцы пошли в атаку под прикрытием шквального огня. Ее остановили советские пулеметчики, чем обратили на себя огонь вражеской артиллерии. В результате два из трех пулеметных гнезд стихли, их расчеты погибли. Оставшись одна, Маншук продолжала стрелять, переползая между тремя орудиями. Она не сдалась даже тогда, когда осколок разорвавшейся рядом мины вонзился ей в голову. Девушка погибла, но успела уничтожить 72 фашиста. Спустя пять месяцев после того боя, 1 марта 1944 года, Маншук Маметовой присвоили звание Героя Советского Союза. – Знаете, я не рассказывала всем, что Маншук – моя сестра, что мы с ней вместе росли и учились, – добавляет в конце беседы Ханшаим Джумабаева. – Это как минимум нескромно. Ведь это она – герой, она совершила подвиг, а я к нему никакого отношения не имею. В молодости так считала и считаю до сих пор. Пред. След. Пред. След.