Заместитель премьер-министра – министр финансов Казахстана Ерулан Жамаубаев провел совещание по вопросам децентрализации полномочий между уровнями госуправления, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу премьер-министра РК.

В совещании приняли участие представители центральных исполнительных органов.

Рассмотрены вопросы оптимизации вертикали центральных ведомств, полномочий местных исполнительных органов в сфере дошкольного и среднего образования, а также разработки проекта Дорожной карты.

Подводя итоги совещания, Е. Жамаубаев поручил Министерству национальной экономики совместно с государственными органами дополнительно проработать рассмотренные вопросы с учетом обсуждения.