Жанибека Алимханулы лишили боя за три титула: WBO сделала заявление

Бокс
230

По словам боксера, о решении организации он узнал из новостей

Фото: janibek_alimkhanuly/Instagram

Бой чемпиона мира в среднем весе по версиям IBF и WBO Жанибека Алимханулы (17-0, 12 KO) с обладателем пояса WBA кубинцем Эрисланди Ларой (31-3-3, 19 KO) отменен после сообщений о запрещенных веществах в его организме, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz

По информации журналиста Андреаса Хейла, ссылающегося на организаторов боя, на замену Алимханулы выйдет 34-летний колумбиец Йохан Гонсалес (36-4, 24 КО).

"Я подтвердил через PBC, что теперь Эрисланди Лара проведёт бой с Йоханом Гонсалесом в субботу после того, как Жанибек Алимханулы не прошёл тест VADA", — написал он.

Всемирная боксёрская организация (WBO) сделала заявление по ситуации с Алимханулы.

"WBO подтвердила неблагоприятный результат анализа у чемпиона организации в среднем весе Жанибека Алимханулы, полученный в ходе тестирования VADA перед его запланированным боем с кубинцем Эрисланди Ларой (31–3–3, 19 KO). В настоящее время проводится внутреннее расследование, и будет выдано уведомление о необходимости предоставить объяснения. Дополнительные комментарии последуют только после завершения процедуры", - говорится в заявлении организации.

Сам Алимханулы уже отреагировал на случившееся и сделал заявление после того, как появилась информация о том, что в его организме были обнаружены запрещенные вещества.

"Я всегда поддерживал чистый спорт, вы это прекрасно знаете. Я был удивлен, когда прочитал новости. ВАДА взяла первый тест и сказала, что всё чисто. Я не менял приём витаминов. Не знаю, что случилось со вторым тестом, поэтому запросил повторный", - написал Алимханулы в соцсетях.

Напомним, поединок Алимханулы - Лара за три титула был запланирован на 6 декабря в Сан-Антонио (США) (7 декабря по времени Казахстана).

Казахстанский чемпион провёл последний бой в апреле 2025 года, уверенно разобравшись с французом конголезского происхождения Анауэлем Нгамиссенге (14–1, 9 KO).

#чемпион #бой #отмена #титул #Алимханулы

Популярное

Все
Стартовал отбор в элиту Нацгвардии
Завершена реконструкция автодороги Кызылорда – Жезказган
Алматы на Qatar Travel Mart 2025
Базальт здесь превращают в утеплитель
Десять лет стратегического партнерства
Богатые недра могут помочь сельским бюджетам
Настоящая жизнь начинается не в кабинетах
Пять чемпионов Азии – из Казахстана
Инструмент противодействия манипуляциям и фейкам
Государственный ансамбль танца «Салтанат» отметил юбилей
Химпром расширяется
Сильные позиции подсолнечника
Стратегия согласия: новая программа задает траекторию экономического роста
Рыбы станет больше
Предприятия АПК используют цифровые инструменты, а на заводах работают роботы
Мечты становятся реальностью
Ключ к успеху – координация усилий ученых, бизнесменов и государства
«Киберпол» защитит от интернет-мошенников
Несырьевой экспорт: не мечта, а тренд
Филиал Heriot-Watt University: доступность и качество
Началось строительство сталелитейного завода
Политика здравого смысла
Сильнейшие бадминтонисты мира соберутся в Астане
Ушла из жизни казахстанская тележурналистка Диля Ибрагимова
Гвардейцам вручили ещё 400 сертификатов в ВУЗы
Опасное погружение и обманутые судьбы: есть ли дорога назад?
Вооружённые Силы РК приведут в высшую степень боеготовности в связи с началом нового учебного года
Филиал Челябинского госуниверситета в Костанае будет работать по стандартам Казахстана и России
Метростроевцы ускоряют темп
О погоде в Казахстане на 2-4 декабря сообщили синоптики
Рост ВВП Казахстана превышает среднемировое значение более чем вдвое
214 млрд тенге выделят в ближайшие три года на субсидирование внедрения водосберегающих технологий в АПК
В Улытау раскрыто 15 фактов кражи скота
Сделать работу сельских акимов эффективной
Различают только по погонам
Лидия Мясцова – победитель «Мисс Ассамблея-2025»
Названы лауреаты Государственной молодежной премии «Дарын»
Международный форум поисковых отрядов стран СНГ прошел в Павлодаре
В основе успеха – кооперация науки и производства
Глава государства принял участие в заседании Совета ОДКБ в узком составе
Сюрприз на сцене: гвардейцы приготовили для родителей трогательный подарок
Новые авто вручили гвардейцам в Караганде
Какой будет зима в Казахстане, рассказали синоптики
Тестирование по Qaztest провели в командовании Нацгвардии
Ошибка, которую нужно исправить: мажилисмен о запрете самосвалов на автодорогах
Из казармы в кампус
«Закон и порядок»: уроки цифровой грамотности организовали для столичных студентов
Кайрат» продолжает удивлять Европу и нас
Все строго по правилам
В Нацгвардии запустили курс подготовки операторов БПЛА
Мегапроект Саудовской Аравии «Зеркальная линия» – на грани провала
Полицейские с помощью дрона зафиксировали грубое нарушение на трассе в Акмолинской области
Зима будет теплой
Школьники из Семея изготовили EcoBox из пластиковых крышек
Талгар будет расти и вширь, и ввысь
Режут провода, портят светильники: Шымкент страдает от вандалов
Метель, туман, гололед: 20-градусные морозы надвигаются на Казахстан
Уверенный рост экономики Приаралья
По следам Великого шелкового пути: как провести отпуск в Узбекистане
Запущен завод по переработке мяса птицы

Читайте также

Лукас получила новую соперницу
Алимханулы проведет бой за три титула чемпиона мира
Головкин сделал заявление после назначения на пост президен…
GGG возглавит World Boxing

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]