По словам боксера, о решении организации он узнал из новостей

Фото: janibek_alimkhanuly/Instagram

Бой чемпиона мира в среднем весе по версиям IBF и WBO Жанибека Алимханулы (17-0, 12 KO) с обладателем пояса WBA кубинцем Эрисланди Ларой (31-3-3, 19 KO) отменен после сообщений о запрещенных веществах в его организме, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz

По информации журналиста Андреаса Хейла, ссылающегося на организаторов боя, на замену Алимханулы выйдет 34-летний колумбиец Йохан Гонсалес (36-4, 24 КО).

"Я подтвердил через PBC, что теперь Эрисланди Лара проведёт бой с Йоханом Гонсалесом в субботу после того, как Жанибек Алимханулы не прошёл тест VADA", — написал он.

Всемирная боксёрская организация (WBO) сделала заявление по ситуации с Алимханулы.

"WBO подтвердила неблагоприятный результат анализа у чемпиона организации в среднем весе Жанибека Алимханулы, полученный в ходе тестирования VADA перед его запланированным боем с кубинцем Эрисланди Ларой (31–3–3, 19 KO). В настоящее время проводится внутреннее расследование, и будет выдано уведомление о необходимости предоставить объяснения. Дополнительные комментарии последуют только после завершения процедуры", - говорится в заявлении организации.

Сам Алимханулы уже отреагировал на случившееся и сделал заявление после того, как появилась информация о том, что в его организме были обнаружены запрещенные вещества.

"Я всегда поддерживал чистый спорт, вы это прекрасно знаете. Я был удивлен, когда прочитал новости. ВАДА взяла первый тест и сказала, что всё чисто. Я не менял приём витаминов. Не знаю, что случилось со вторым тестом, поэтому запросил повторный", - написал Алимханулы в соцсетях.

Напомним, поединок Алимханулы - Лара за три титула был запланирован на 6 декабря в Сан-Антонио (США) (7 декабря по времени Казахстана).

Казахстанский чемпион провёл последний бой в апреле 2025 года, уверенно разобравшись с французом конголезского происхождения Анауэлем Нгамиссенге (14–1, 9 KO).