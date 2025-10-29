Южно-Казахстанский педагогический университет имени Узбекали Жанибекова (ЮКПУ) одержал крупную научную победу – стал лауреатом международного грантового конкурса CAREC Institute (Центр регионального экономического сотрудничества в Центральной Азии). Это достижение не только подтвердило высокий научный потенциал казахстанского университета, но и открыло новую страницу в развитии межстранового партнерства в сфере образования, технологий и инклюзии.

В стенах ЮКПУ прошла международная конференция «Использование искусственного интеллекта для инклюзивного образования: масштабируемая модель для региона CAREC». Организаторами мероприятия выступили ЮКПУ и Институт CAREC. На форуме обсуждалось, как технологии ИИ могут способствовать равному доступу к образованию и формированию новой педагогической культуры.

В конференции приняли участие ведущие ученые и эксперты из Казахстана, США, Европы и стран Центральной Азии. Среди них – и. о. председателя Комитета высшего и послевузовского образования МНВО РК Гулжан Жарасова, специалист по развитию потенциала CAREC Institute Стивен Хао Лю, профессор Стэнфордского университета, основатель компании LiveTech.AI Юнес Бенсуда Мурри, генеральный директор Института смарт-систем и искусственного интеллекта ISSAI Назарбаев Университета Хусейн Атакан Варол. Зарубежные эксперты отметили высокий уровень инициатив ЮКПУ в области цифровой и инклюзивной транс­формации, подчеркнув, что казахстанский вуз становится примером интеграции инноваций и гуманитарных ценностей в образовательной политике региона.

Профессор Юнес Бенсуда Мурри отметил, что искусственный интеллект – это не только технология будущего, но и инструмент, который уже сейчас помогает создавать более справедливую и доступную образовательную среду.

Сегодня в ЮКПУ имени Узбекали Жанибекова реализуются обновленные образовательные программы, которые учитывают принципы инклюзивного обучения. Для студентов третьего курса всех направлений введен новый предмет «Применение искусственного интеллекта в образовательном процессе». Кроме того, в университете выполняются три научных проекта, посвященные развитию ИИ и цифровых технологий в образовании и финансируемые государством.

– Для нас важно не просто следовать мировым тенденциям, а формировать собственную научную школу, способную предложить решения, актуальные для региона Центральной Азии, – подчеркивает председатель правления – и. о. ректора ЮКПУ имени Узбекали Жанибекова Алибек Нуртаев. – Мы стремимся к тому, чтобы университет стал площадкой, где рождаются новые идеи, объединяющие традиции отечественного образования и современные подходы к науке и инновациям. Особое внимание уделяем подготовке исследователей, которые не просто перенимают зарубежный опыт, но и развивают его, адаптируя к нашим социальным, культурным и экономичес­ким реалиям. Формирование собственной научной школы – это, по сути, путь к укреплению национальной научной идентичности и повышению конкурентоспособности Казахстана в глобальном образовательном пространстве.

Руководство вуза видит задачу университета не только в подготовке специалистов, но и в создании устойчивой исследовательской экосистемы, способной генерировать знания и решения, востребованные как в академической, так и в практической среде. Именно так формируется научный потенциал, который служит развитию региона и всей страны.

Итогом конференции стало начало работы над региональной «дорожной картой» по внедрению искусственного интеллекта в инклюзивное образование. Документ разрабатывается при участии экспертов из США, Европы и стран Центральной Азии и станет основой для обновления образовательного пространства региона CAREC.

Мероприятие стало не просто форумом идей, а важным шагом к интеграции науки, технологий и образования. Благодаря таким инициативам ЮКПУ имени Узбекали Жанибекова укрепляет статус инновационного лидера не только в Казахстане, но и на международной арене.

– Мы видим, как университет становится центром притяжения для исследователей и практиков, объединяющих усилия ради будущего, где образование открыто для всех, – отметил представитель CAREC Institute Стивен Хао Лю. – Университет демонстрирует стремление не только к академическому развитию, но и к формированию международного пространства сотрудничества, где важен каждый голос, каждая инициатива и каждая идея, направленная на улучшение качества образования и устойчивое развитие региона.

Такой подход отвечает духу времени, когда успех определяется не количеством реализованных проектов, а глубиной партнерства и реальным влиянием на общество. Объединение ресурсов, знания и опыт позволяют создавать решения, которые будут иметь долгосрочный эффект – как для Казахстана, так и для всей Центральной Азии.

CAREC Institute высоко оценивает усилия учебного заведения в укреплении научных связей, поддержке молодых исследователей и продвижении принципов инклюзивного образования. Все это делает университет примером того, как образовательное учреждение может стать драйвером позитивных изменений на региональном уровне.