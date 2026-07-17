Жара до +46°C и ливни: контрастная погода снова накроет Казахстан

Погода
Дана Аменова
специальный корреспондент

Такой прогноз на выходние дни предоставили синоптики «Казгидромета», сообщает Kazpravda.kz 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным метеослужбы, с прохождением северо-западного циклона и связанных с ним атмосферных фронтов в большинстве областей Казахстана прогнозируется неустойчивый характер погоды.

Пройдут дожди с грозами, в отдельных районах Костанайской, 19-20 июля Северо-Казахстанской, Акмолинской, 20 июля днем Западно-Казахстанской, Актюбинской областей прогнозируются сильные дожди, возможны град, шквал, усиление ветра, на юге с пыльной бурей.

Лишь на юге, юго-востоке, 18 июля в центре страны ожидается солнечная погода без осадков.

С выпадением дождей, временами сильных на северо-западе, севере РК температура воздуха понизится днем до +21+29°С.

В то же время на большей части востока, центра страны сохранится влияние выноса горячих воздушных масс из районов Средней Азии, здесь сохранится сильная жара днем до +35+39°С, на юге центральных и восточных областей страны сохранится очень сильная жара до +42°С, на юго-западе до +44°С, на юге, юго-востоке РК до +45+48°С.

#погода #прогноз #жара #ливни

Популярное

Все
Сообщение Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан О регистрации партийного списка Общественного объединения «Партия «Respublica» на выборы депутатов Курултая Республики Казахстан, назначенные на 23 августа 2026 года
В Уральск прибыла международная экспедиция «Біздің Жайық – Наш Урал»
Сообщение Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан О регистрации партийного списка Республиканского общественного объединения «Общенациональная социал-демократическая партия» на выборы депутатов Курултая Республики Казахстан, назначенные на 23 августа 2026 года
Защита детей в социальных сетях: почему это уже вопрос этики ИИ
В финале встретятся Испания и Аргентина
Наследие Мангистау на земле Сыра
Алматинцев ждет «Омония» из Кипра
Приаралье: память о больших переменах
Откуда берут начало гостеприимство и отзывчивость
Как полгектара земли превратились в прибыльный бизнес
Язык, который помогает спасать жизни
Птицы не знают границ. Наука тоже…
Лекарство от скуки
Мост, соединяющий людей, культуры и судьбы
Кумыс лился рекой
Метод аль-Фараби в мировой науке и политике
От шолпы до афрокос
Включайся, интересуйся, запоминай, говори
На Алаколе безопасно и комфортно
Эффективное в народе, не доказанное в медицине
Дан старт строительству автострады
Через счета дропперов в Казахстане прошло более 112 млрд теңге
Какая рыба водится в системе Е-fish?
В Военном институте Сухопутных войск готовят специалистов по FPV-дронам
Доступ к сырью плюс преференции СЭЗ
Человек опередил ИИ
Эксперт оценил партийные списки на выборах в Курултай
Символы времени и традиций
Асу Алмабаев поднялся в новом рейтинге UFC
Глава МВД Казахстана встретился с этническими казахами в полиции Нью-Йорка
Группа туристов заблудилась в горах Алматинской области
Кокшетау принял LAN-финал Akmola International Esports Cup 2026
Курултай может стать самым обновленным Парламентом в истории Казахстана – политолог
Томирис: далекая и близкая
Марафон казахского кино
Солнечные панели и овцы превратили пустынное плато в цветущие пастбища в Китае
В гармонии с миром
Токаев произвел ряд назначений
Казахстанцы позитивно оценивают качество своей жизни – результаты соцопроса
Работать на опережение
Аномальная жара накроет Казахстан
Крупнейший крытый аквапарк строится в Костанае
Должников пора призвать к ответу
Когда спадет жара в Казахстане
В Казахстане обновили еще три железнодорожных вокзала
Новый этап изучения Улуса Джучи
Закон Республики Казахстан Об амнистии в связи с принятием новой Конституции Республики Казахстан
Кассира осудили за мошенничество с билетами в Таразе
Плюс один новый завод в Казахстане
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам науки, наукоемких территорий, социального обеспечения, образования, здравоохранения    и    воинской    службы
Старые шины получают вторую жизнь: как в Темиртау перерабатывают отходы
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам цифровизации, защиты персональных данных, дорожного движения и регулирования передовых технологий на транспорте
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования правового положения военнослужащих, обороны и воинской службы
Закон Республики Казахстан О психологической деятельности
Казахмыс реализует масштабную программу модернизации Жезказганской площадки
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам газоснабжения и электроэнергетики
По поручению Главы государства правительство намерено снизить инфляцию ниже 10% в текущем году
Конституция как стратегическая опора развития страны
В Алматинской области открыт завод по переработке фруктов и овощей
Дисциплинированных водителей поощрили в Алматы

Читайте также

Прогноз погоды по Казахстану на 16-18 июля предоставили син…
Жара спадет в отдельных регионах Казахстана
Мощный супертайфун «Бави» идет вглубь Китая
Жара до +45°C и грозы ожидаются в Казахстане 12 июля

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]