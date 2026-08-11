Мощный тайфун идет на Японию

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Japan Airlines и All Nippon Airways (ANA) отменили 11 августа рейсы в Токио в связи с приближением тайфуна Chan-hom (Чан-хом) к острову Хонсю, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Интерфакс

ANA объявила об отмене всех рейсов в аэропорту Нарита, а также многих рейсов в аэропорт Ханэда и из него. Обе воздушные гавани обслуживают Токио. Авиакомпания также приостановила полеты из аэропортов расположенных на севере острова городов Сендай и Фукусима.

Japan Airlines отменила четыре рейса из аэропорта Нарита, что затронуло около 570 человек.

По прогнозу Японского метеорологического агентства, тайфун, вероятно, приблизится к Токио во второй половине дня и может выйти на сушу ночью. Он пересечет Хонсю в среду, после чего ослабнет. Максимальная скорость порывов ветра тайфуна утром во вторник составляла 35 метров в секунду.

Агентство также предупредило о возможных оползнях в регионе Тохоку, а также о наводнениях в низинных районах, включая регион Канто (самая урбанизированная и индустриальная часть Японии).

"Чан-хом" - лаосское слово, обозначающее вид ароматного сандалового дерева.

Ранее мощный тайфун обрушился на Шанхай.