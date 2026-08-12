Дожди с грозами снова накроют Казахстан

Синоптики «Казгидромета» предупредили об изменении температурного фона в отдельных регионах страны, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным метеослужбы, 13-15 августа погоду на территории Казахстана будут формировать несколько барических образований.

Сначала северный циклон сместится с запада на восток РК, принося с собой дожди с грозами, усилением ветра, в отдельных районах возможно выпадение града.

В тыл циклону уже 15 августа начнет смещаться антициклон, который обусловит прекращение осадков и понижение температуры воздуха в западных регионах.

И только на юге Казахстана погода остается стабильно жаркой: южные потоки сохранят погоду преимущественно без осадков, и высокий температурный фон – в дневные часы столбики термометров зафиксируют сильную жару 37-42 градусов.