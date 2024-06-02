Жара в Индии: в Дели +53, десятки человек погибли

В мире, Экология
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Ученые связывают экстремальную жару в Азии с изменением климата, передает Kazpravda.kz

Фото: PARVEEN KUMAR/HINDUSTAN TIMES VIA GETTY IMAGES

Индия переживает ужасную жару: температура в нескольких городах превышает 45 градусов по Цельсию, десятки людей умерли от теплового удара, сообщает Русская служба ВВС.

29 мая в Дели зарегистрировали рекордную температуру в 52,9 градусов Цельсия. Птицы и дикие обезьяны в городе падают в обморок от жары.

Сильная жара привела еще и к водному кризису: воды потребляется все больше, а из пересохших рек ее поступает все меньше. В некоторых районах столицы водопровод не справляется, краны пересохли, и власти были вынуждены пригнать автоцистерны, чтобы организовать общественные пункты раздачи воды.

В некоторых регионах Индии временно прекратили занятия в школах. Улицы опустели, многие магазины закрылись: люди стараются пореже выходить на улицу.

Экстремальная погода унесла жизни уже как минимум 50 человек по всей стране. Точнее сказать сложно: общих цифр смертей от жары по всей стране Индия не публикует.

Высокий суд западного штата Раджастхан, где на этой неделе установилась самая жаркая погода, заявил, что власти не приняли надлежащих мер для защиты населения.

В апреле, мае и июне в большинстве районов Индии всегда жарко, пока сезон муссонных дождей не приносит прохладу.

Но в последние годы жара стала экстремальной.

В прошлом году только в апреле и мае сильная жара унесла жизни более 100 человек в Индии и соседнем Пакистане. Высокие температуры также уничтожили сотни тысяч акров посевов, от чего пострадали миллионы людей в обширном сельскохозяйственном секторе Индии.

Но нынешняя жара бьет предыдущие рекорды.

Ученые связывают экстремальную жару в Азии с изменением климата. Индия — самая густонаселенная страна в мире — занимает третье место по выбросам парниковых газов. Правда, Индия обязалась достичь экономики с нулевым уровнем выбросов к 2070 году, но это на два десятилетия позже большинства индустриальных стран Запада.

Пока же в производстве электроэнергии Индия в основном полагается на уголь.

При этом жара провоцирует перерасход электричества, ведь люди включают кондиционеры на максимум.

На этой неделе, когда температура в столице Нью-Дели резко повысилась, потребление электроэнергии в городе с населением около 30 миллионов человек в среду достигло рекордного уровня.

#Индия #жара #изменение климата

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