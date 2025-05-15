В начале периода вынос теплых воздушных масс с районов Ирана сохранит жаркую преимущественно без осадков погоду на большей части Казахстана.

«Столбики термометров в дневные часы зафиксируют сильную жару в южных регионах 35-44°С, в северных, центральных, восточных регионах 35-37°С, на юге областей Абай и Ұлытау, а также Карагандинской области ожидается очень сильная жара 40°С. Однако 16 мая на западные, северо- западные, северные регионы будут оказывать влияние атмосферные фронтальные разделы, которые принесут с собой дожди с грозами и градом, в Мангистауской области прогнозируются сильные дожди.17 мая на большей части Казахстана ожидаются дожди с грозами и градом, в отдельных регионах - сильные дожди со шквалистым ветром. С чем ожидается спад жары в северной половине страны днем до 18-28 тепла, однако в южных регионах все еще сохранится сильная жара до 43° С», – сказано в информации.