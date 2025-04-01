«Жастар биі»: столичной публике представили премьеру хореографической миниатюры

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Дана Аменова
корреспондент

Этот яркий номер вошел в состав дивертисмента «Наследие Великой степи»

Фото: пресс-служба театра

28 и 29 марта сцена театра «Астана Балет» вновь стала площадкой для праздника танца, представив публике премьеру хореографической миниатюры «Жастар биі» и завораживающую концертную программу «Наследие Великой степи», сообщает Kazpravda.kz 

Премьера Абдрасула Есекеева «Жастар биі» раскрыла перед публикой удивительный синтез народной и классической хореографии. Танец, наполненный молодостью, удалью, нежностью и энергетикой, стал настоящим гимном юности.

Музыкальное сопровождение Ержана Токсабанова органично дополнило миниатюру, придавая ей еще большую выразительность.

Этот яркий номер вошел в состав дивертисмента «Наследие Великой степи» — знаковой программы театра, завоевавшей признание не только в Казахстане, но и далеко за его пределами.

Постановки заслуженного деятеля Казахстана Айгуль Тати и других выдающихся балетмейстеров страны вновь погрузили зрителей в завораживающий мир народной хореографии, наполненный образами степи, её величественной природы, истории и традиций казахского народа.

«Программа «Наследие Великой степи» занимает особое место в репертуаре театра. Это бесценное сокровище, отражающее богатую культуру, духовность и самобытность нашего народа. Для нас большая честь бережно сохранять и передавать миру уникальные традиции Великой степи», — отметил художественный руководитель театра Нурлан Канетов.

Эстетика казахской хореографии, с её утончённой грацией, динамичными мужскими танцами и впечатляющими костюмами, вновь покорила сердца зрителей. Особое восхищение вызвали постановки Айгуль Тати, в которых этнографические элементы сплетаются с современными балетмейстерскими решениями, создавая пластический узор, напоминающий традиционные казахские орнаменты.

«Наследие Великой степи» — это больше, чем концерт. Это путешествие во времени, прикосновение к великой культуре, возможность ощутить дух кочевой цивилизации и бесконечного простора степей».

Зрители аплодировали стоя, восхищённые глубиной образов, эмоциональностью исполнения и мастерством артистов театра «Астана Балет».

Очередное подтверждение тому, что традиционная хореография, соединённая с новаторскими решениями, обладает силой покорять сердца и оставлять неизгладимый след в душе каждого.

#театр #хореография #Астана Балет #миниатюра

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