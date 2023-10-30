ДТП со смертельным исходом произошло в Костанайской области

Фото: Kazpravda.kz

Женщина погибла, четверо детей и водитель попали в больницу в результате ДТП в Костанайской области. Об этом сообщили в ДП региона, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"29 октября на 24 километре автодороги Костанай – Аулиеколь - Сурган, между п. Талапкер и Глазуновка, 36- летний водитель автомобиля Volkswagen Transporter выехал на встречную полосу движения и совершил лобовое столкновение с автомобилем LADA Kalina , под управлением мужчины 1977 года рождения. В результате происшествия, пассажир LADA Kalina скончался от полученных травм на месте, водитель и четверо несовершеннолетних госпитализированы с различными телесными повреждениями в больницу", – говорится в сообщении.

Отмечается, что по данному факту начато досудебное расследование по ч.3 ст. 345 УК РК "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека". Назначены соответствующие экспертизы.

Как проинформировали в пресс-службе, водитель Volkswagen Transporter водворен в изолятор временного содержания управления полиции города Костаная.

Машина изъята и поставлена на специализированную стоянку.

Ранее стало известно, сколько ДТП произошло в Астане во время блэкаута.