Сколько ДТП произошло во время блэкаута в Астане

На всех магистральных перекрестках были выставлены наряды полиции

Фото: kazpravda.kz

За прошедшие сутки в столице зарегистрировано ДТП ниже среднестатистического показателя, травмирован 1 человек, передает корреспондент Kazpravda.kz.

По информации ДП Астаны, на момент отключения электричества произошло 11 дорожно-транспортных происшествий, пострадавших нет.

По данным пресс-службы, на период проведения восстановительных работ на всех магистральных перекрестках были выставлены наряды полиции, светофорные объекты регулировались вручную.

Отмечается, что стражи порядка максимально помогали водителям, попавшим в трудную ситуацию, а также обеспечивали охрану общественного порядка и безопасности граждан.

"Департамент полиции г. Астаны предупреждает водителей быть предельно внимательными, строго соблюдать установленный скоростной режим, не прибегать к резкому торможению, соблюдать дистанцию и боковой интервал. Особую осторожность необходимо проявлять не только водителям, но и пешеходам. В интересах собственной безопасности советуем осуществлять переход улиц в установленных местах, использовать светоотражающие элементы, убрать наушники и прервать разговор по телефону при переходе дороги", – добавили в пресс-службе.

Напомним, прошлым вечером жители правого берега Астаны сообщили о масштабном отключении электричества и отсутствии горячего и холодного водоснабжения в жилых домах.