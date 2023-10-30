Сколько ДТП произошло во время блэкаута в Астане

Общество
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Искакова Айдана
корреспондент

На всех магистральных перекрестках были выставлены наряды полиции

Фото: kazpravda.kz

За прошедшие сутки в столице  зарегистрировано ДТП ниже среднестатистического показателя, травмирован 1 человек, передает корреспондент Kazpravda.kz.

По информации ДП Астаны, на момент отключения электричества произошло 11 дорожно-транспортных происшествий, пострадавших нет.

По данным пресс-службы, на период проведения восстановительных работ  на всех магистральных перекрестках были выставлены наряды полиции, светофорные объекты регулировались вручную. 

Отмечается, что стражи порядка максимально помогали водителям, попавшим в трудную ситуацию, а также обеспечивали охрану общественного порядка и безопасности граждан.

"Департамент полиции г. Астаны предупреждает водителей быть предельно внимательными, строго соблюдать установленный скоростной режим, не прибегать к резкому торможению, соблюдать дистанцию и боковой интервал. Особую осторожность необходимо проявлять не только водителям, но и пешеходам. В интересах собственной безопасности советуем осуществлять переход улиц в установленных местах, использовать светоотражающие элементы, убрать наушники и прервать разговор по телефону при переходе дороги", – добавили в пресс-службе.

Напомним, прошлым вечером жители правого берега Астаны сообщили о масштабном отключении электричества и отсутствии горячего и холодного водоснабжения в жилых домах.

#Астана #статистика #полиция #ДТП #травма

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